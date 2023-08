Fallas en la comunicación y las pocas señales de advertencia desataron el caos en Hawaii ante los incendios forestales

Un hombre circula en motocicleta entre los daños causados por un incendio, el 11 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawaii. (AP Foto/Rick Bowmer)

En las horas previas a que un incendio forestal arrasara la ciudad de Lahaina, las autoridades del condado de Maui no activaron las sirenas que habrían advertido a toda la población de la proximidad de las llamas y, en su lugar, recurrieron a una serie de mensajes en las redes sociales, a veces confusos, que llegaron a un público mucho más reducido.

Los cortes de electricidad y de telefonía móvil obstaculizaron aún más los esfuerzos de comunicación. Algunos sobrevivientes informaron de la escasez de noticias por radio, incluso cuando las llamas empezaban a consumir la ciudad. Los bloqueos de carreteras obligaron a los conductores que huían a entrar en una estrecha calle del centro, creando un cuello de botella que rápidamente se vio rodeado por las llamas por todos lados. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 80 personas.

El silencio de las sirenas ha suscitado dudas sobre si se hizo todo lo posible para alertar a la población en un estado que posee un elaborado sistema de alerta de emergencias para diversos peligros, como guerras, volcanes, huracanes e incendios forestales.

Héctor Bermúdez salió de su apartamento en Lahaina Shores poco después de las 16.30 horas del martes, después de que el olor a humo lo despertara de una siesta. Preguntó a su vecino si también se iba.

“Me dijo: ‘No, estoy esperando a las autoridades para ver qué van a hacer’”, relató Bermúdez. “Y yo le dije: ‘No, no, no, por favor, vete. Este humo nos va a matar. Tienen que irse. Por favor. Tienes que salir de aquí. No esperes a nadie’”.

Su vecino, de unos 70 años y con dificultades para caminar, se negó.

Bermúdez no sabe si sobrevivió.

Tres mujeres se abrazan tras rebuscar entre los escombros de una vivienda destrozada por un incendio, el 11 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawaii. (AP Foto/Rick Bowmer)

Funcionarios de la Agencia de Gestión de Emergencias de Maui no respondieron inmediatamente el viernes a las preguntas sobre las sirenas y otros problemas de comunicación.

La fiscal general de Hawaii, Anne López, dijo que su oficina llevará a cabo una revisión exhaustiva de la toma de decisiones y las políticas vigentes en torno a los incendios forestales.

“Mi Departamento se ha comprometido a comprender las decisiones que se tomaron antes y durante los incendios forestales y a compartir con el público los resultados de esta revisión”, afirmó en un comunicado el viernes, añadiendo que “ahora es el momento de comenzar este proceso de comprensión”.

The Associated Press creó una línea de tiempo de los incendios forestales, utilizando información de múltiples fuentes, incluidos los anuncios del condado, las alertas estatales y locales de Gestión de Emergencias y entrevistas con funcionarios y supervivientes.

La cronología muestra que las actualizaciones públicas sobre los incendios fueron irregulares y a menudo vagas, y gran parte de la atención del condado se centró en otro peligroso incendio de mayor envergadura en Upcountry Maui que amenazaba barrios en Kula. No hay indicios de que los funcionarios del condado activaran el sistema de sirenas para todos los peligros de la región, y otras alertas de emergencia fueron escasas.

Sin embargo, en las horas previas al inicio de los incendios, las advertencias sobre fuertes vientos eran frecuentes y ampliamente difundidas por el condado y otras agencias. Se esperaba que un huracán que pasaba muy al sur trajera ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora, se informó a los residentes el lunes.

En esta imagen de archivo, Thomas Leonard, tendido en un colchón hinchable en un centro para evacuados habilitado en el War Memorial Gymnasium, luego de que su casa en Lahaina fue pasto de las llamas, el 10 de agosto de 2023, en Wailuku, Hawaii. Sherrie Esquivel, de Dunn, Carolina del Norte, pasó días tratando de dar con su padre, Leonard, hasta que los vecinos le contaron el 11 de agosto que estaba a salvo y pudo leer sobre su huida en un artículo de The Associated Press. (AP Foto/Rick Bowmer, archivo)

El incendio de Upcountry fue el primero en declararse, poco después de la medianoche del martes, y se produjeron las primeras evacuaciones cerca de Kula.

El incendio cerca de Lahaina comenzó más tarde, sobre las 6.37 horas del martes. Algunas viviendas del barrio más interior de Lahaina fueron evacuadas, pero a las 9.55 horas el condado informó que el incendio estaba totalmente controlado. Aún así, el anuncio incluía otra advertencia de que los fuertes vientos seguirían siendo motivo de preocupación durante las próximas 24 horas.

El suministro eléctrico también se cortó a primera hora de la mañana, dejando sin electricidad a varios miles de clientes de la región de Lahaina/West Maui y Upcountry. Hubo que reparar varias líneas eléctricas caídas.

A las 11 de la mañana, los equipos de extinción de incendios de varias ciudades y del Departamento de Tierras de Hawaii se habían concentrado en el incendio de Upcountry, pero las rachas de viento de hasta 129 km/h hacían que las condiciones no fueran seguras para los helicópteros. A las 15:20, se evacuaron más barrios de Upcountry.

El incendio de Lahaina, por su parte, había escapado a la contención y obligado al cierre de la carretera de circunvalación de Lahaina a las 15:30. El anuncio, sin embargo, no se hizo en una actualización de incendios del condado hasta las 16:45 y no apareció en la página de Facebook del condado hasta casi las 17:00, cuando los sobrevivientes dicen que las llamas rodeaban los coches de las familias atrapadas en el centro.

Pero mientras el incendio de Lahaina se propagaba, los funcionarios del condado de Maui y de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawaii hacían otros anuncios urgentes, incluida una publicación en Facebook sobre evacuaciones adicionales cerca del incendio de Upcountry y un anuncio de que el gobernador en funciones había emitido una proclamación de emergencia.

En la publicación de Facebook sobre la evacuación de Upcountry a las 3:20 p.m., el Jefe Adjunto de Bomberos, Jeff Giesea, compartió una ominosa advertencia.

“El fuego puede estar a una milla o más de su casa, pero en un minuto o dos, puede estar en su casa”, dijo Giesea.

En esta foto proporcionada por Tiffany Kidder Winn, un hombre pasa junto a los restos de un incendio forestal el miércoles 9 de agosto de 2023 en Lahaina, Hawaii. (Tiffany Kidder Winn vía AP)

Mike Cicchino vivía bajo la carretera de circunvalación de Lahaina, en uno de los barrios más interiores de la ciudad. Fue a su casa a las 15:30 y minutos después se dio cuenta de que su barrio estaba siendo rápidamente envuelto por las llamas.

Gritó a los niños vecinos que buscaran a su madre y se marcharan. Corrió al interior para recoger a su mujer y a los perros que estaban vigilando. Cicchino, junto con otros vecinos, se subió a sus coches para marcharse. Escuchó anuncios en la radio de su coche, pero aseguró que básicamente no había información.

La atención del gobierno en las redes sociales volvió de Upcountry a Lahaina a las 4:29 p.m., cuando la EMA de Hawai publicó en X (antes Twitter) que la EMA local de Maui había anunciado una evacuación inmediata para una subdivisión interior en Lahaina. Los residentes fueron dirigidos a refugiarse en el Centro Cívico de Lahaina en el lado norte de la ciudad.

Poco antes de las 5 de la tarde, el condado de Maui compartió un nuevo informe de incendio en Lahaina en Facebook: “Una llamarada obliga a cerrar la carretera de circunvalación de Lahaina; se recomienda refugiarse en el lugar”.

Muchos ya huían de las llamas. Lynn Robison evacuó su apartamento cerca de la calle Front del paseo marítimo a las 16:33.

“No hubo ningún aviso. No hubo absolutamente ninguna. Nadie se acercó. No vimos ningún camión de bomberos ni a nadie”, dijo Robison.

Varias personas observan mientras el humo y las llamas de los incendios forestales llegan a Front Street, en el centro de Lahaina, en Maui, Hawaii, el 8 de agosto de 2023. (Alan Dickar vía AP)

Lana Vierra salió de su barrio, a menos de 2 kilómetros de distancia, sobre la misma hora. Su novio había pasado por allí y le había dicho que había visto el fuego acercarse por el camino.

“Me dijo directamente: ‘Va a morir gente en este pueblo; tienes que salir’”, recuerda. No había sirenas ni alertas en su teléfono móvil.

Pero el acceso a la carretera principal -la única vía de entrada y salida de Lahaina- estaba cortado por barricadas colocadas por las autoridades. Las barricadas obligaron a la gente a entrar directamente en peligro, canalizando los coches hacia Front Street.

“Todos los lugareños estábamos encasillados en Lahaina, en esa esquina, y me pareció que el condado nos había metido en una trampa mortal”, señaló Cicchino.

Nathan Baird y su familia escaparon conduciendo más allá de una barricada, según declaró a la emisora canadiense CBC Radio.

“El tráfico estaba desbordado. Nadie sabía adónde ir. Intentaban que todo el mundo fuera al Centro Cívico y... para mí no tenía sentido”, dijo Baird. “Estaba muy confuso. Al principio pensaba: ‘¿Por qué va toda esta gente hacia el incendio?”.

En esta fotografía cortesía de Tiffany Kidder Winn se pueden ver autos calcinados después del paso de un incendio, el miércoles 9 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawaii. (Tiffany Kidder Winn via AP)

Cicchino y su esposa se vieron atrapados por los muros de llamas mientras Front Street ardía. Corrieron hacia el mar y pasaron horas agazapados tras el rompeolas o caminando entre las olas, dependiendo de la zona en la que se sintieran más seguros mientras el fuego seguía avanzando.

A las 17:20, el condado de Maui compartió otra actualización del incendio de Lahaina en Facebook: las evacuaciones en una subdivisión continuaban, pero el acceso a la carretera principal estaba abierto de nuevo.

La primera notificación de la Guardia Costera de EE.UU. sobre los incendios fue cuando el centro de mando de búsqueda y rescate en Honolulu recibió informes de personas en el agua cerca de Lahaina a las 5:45 p.m., indicó el capitán Aja Kirksy, comandante del Sector Honolulu de la Guardia Costera.

Resultaba difícil ver las embarcaciones debido al humo, pero Cicchino y otras personas utilizaron sus teléfonos móviles para iluminarlas y guiarlas.

Cicchino ayudó a subir a los niños a las embarcaciones de los guardacostas y, en un momento dado, prestó su teléfono móvil -que había guardado en la bolsa impermeable de su mujer- a un miembro de la guardia para que pudiera ponerse en contacto con los bomberos. Aseguró que el rescate duró horas, y que él y su esposa fueron finalmente sacados de Lahaina alrededor de la 1 a.m. del miércoles.

Este gráfico muestra la ubicación de los incendios en la isla de Maui, Hawaii, el jueves 10 de agosto de 2023 (Foto AP)

Los mensajes en Facebook del condado de Maui sobre las 20.40 horas del martes instaban a los residentes de los alrededores que no se habían visto afectados por los incendios a que se refugiaran en sus casas, y decían que el humo estaba obligando a cerrar más carreteras. Un usuario señaló los problemas de comunicación justo antes de las 9 p.m. “¿Te das cuenta de que todas las comunicaciones con Lahaina están cortadas y nadie puede ponerse en contacto con nadie en ese lado?”, escribió.

Riley Curran, que huyó de su casa de Lahaina tras escalar un edificio de apartamentos vecino para ver mejor el incendio, no cree que el condado pudiera haber hecho nada.

“No es que la gente no intentara hacer nada. Es que fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de hacer nada”, dijo Curran. “El incendio pasó de 0 a 100″.

Pero Cicchino afirmó que todo parecía como si el condado no estuviera preparado y las agencias gubernamentales no se comunicaran entre sí.

“Siento que el condado realmente costó la vida y los hogares de muchas personas ese día. Creo que mucho de esto podría haberse evitado si hubieran pensado en ello por la mañana y hubieran tomado precauciones”, afirmó. “Viven en una zona de incendios. Hay muchos incendios. Tienen que prepararse para los incendios”.

El daño causado por incendios el jueves 10 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawaii. (AP Foto/Rick Bowmer)

Las sirenas de todo riesgo se prueban cada mes para garantizar que funcionan correctamente. Durante la prueba más reciente, el 1 de agosto, funcionaron mal en tres incidentes distintos en tres condados. El tono de la sirena de Maui fue demasiado corto, por lo que los funcionarios repitieron la prueba más tarde ese mismo día, con éxito.

Karl Kim dirige el National Disaster Preparedness Training Center, una organización con sede en la Universidad de Hawaii que desarrolla materiales de formación para ayudar a los funcionarios a responder a los desastres naturales.

Kim indicó que es demasiado pronto para saber exactamente cómo el sistema de alerta podría haber salvado más vidas en Lahaina, y señaló que los incendios forestales son a menudo más difíciles de gestionar que las erupciones volcánicas, los tsunamis e incluso los terremotos, porque son más difíciles de detectar y rastrear en el tiempo.

“Creo que es una llamada de atención”, dijo. “Tenemos que invertir más en la comprensión de los incendios forestales y las amenazas que suponen, que no se conocen tan bien”.

(Con información de AP)

