Para sorpresa de los expertos, la masa de sargazo que se acerca a las playas de Miami se encogió

Sargazo en Miami (Foto Archivo Opy Morales)

El sargazo se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para las playas del sur de la Florida y el Caribe durante los últimos años. Si bien en términos generales se trata de un alga inofensiva, la realidad es que genera mal olor y malestar en la experiencia de ir a la playa. Además, allí se pueden alojar bacterias, como Vibrio (la llamada bacteria come-carne).

Año a año la cantidad de sargazo que aparece en el océano Atlántico y termina en las playas ha ido en aumento. Para este 2023 se esperaba un récord absoluto. Los científicos lo llamaron Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una masa flotante que se extiende por cerca de mil kilómetros.

Desde las universidades del sur de la Florida se ha estado monitoreando a este cinturón de manera constante. Recientemente se confirmó que en el mes de mayo la masa de sargazo se redujo un 15%, y nadie sabe a ciencia cierta es por qué ha ocurrido esto que es contrario a la tendencia vista hasta ahora.

Se espera ver menos sargazo en junio (Foto: Opy Morales)

Te puede interesar: Encontraron una bacteria come-carne en el sargazo de las playas de Florida

Existe una temporada de sargazo, que suele tener su pico entre mayo y agosto, donde lo que se espera es que la masa crezca, no que se reduzca. Claramente, con la enorme cantidad de sargazo flotando en el Atlántico, no se puede esperar que no llegue a las costas, pero no será en cantidades récord como se esperaba que ocurriera.

“Esto es inesperado. No concuerda con ningún tipo de tendencia histórica”, explicaba a la prensa local de Miami el profesor Chuanmin Hu, de la Universidad del Sur de la Florida, a cargo del laboratorio de monitoreo del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico.

En las playas del sur de la Florida ya hay presencia de sargazo, y habrá más en las próximas semanas. Pero se espera que durante junio sea menor la cantidad de algas que se vean en las playas de la costa oeste de la península de Florida, así como también una menor cantidad de sargazo en la costa este y los cayos, que suelen ser las zonas más afectadas.

La bacteria come-carne alojada en el sargazo preocupa en la Florida (Foto: Opy Morales)

Te puede interesar: La “invasión” de las algas sargazo amenaza con arruinar las playas de Florida con su olor y sus marañas

Por las corrientes marinas, la masa de sargazo tiende a salir del Golfo de México, pasar por los Cayos de la Florida y depositarse en la costa este de la península, dejando rastros a cada paso. Para este año, pese a los pronósticos iniciales, se espera que no haya demasiadas algas en las costas, al menos durante junio.

Dado lo inesperado de la disminución de la masa de sargazo, nadie puede descartar que no vuelva a crecer. Es por eso que el pronóstico positivo está siendo limitado a junio, sin saberse qué va a pasar en julio.

Más allá del mal olor y las molestias que el sargazo puede causar, este año está la preocupación del Vibrio, la bacteria come-carne, que se sabe que está alojada en el sargazo que apareció en las playas del sur de la Florida. La municipalidad está redoblando sus esfuerzos de limpieza para evitar incidentes con los residentes.

Seguir leyendo: