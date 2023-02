Aumentaron los contagios de norovirus en Estados Unidos

El número de casos positivos ha ido en aumento y está en su punto más alto de la temporada (Getty Images)

El norovirus, popularmente conocido como gripes estomacales, es una familia de virus sumamente contagiosa que causan síntomas gastrointestinales como la diarrea, los vómitos, las náuseas y el dolor de estómago. En casos más severos, además, generan cuadros febriles que pueden durar hasta una semana. Quizás sea por esa duración de una semana que popularmente se les dice gripe del estómago, ya que el virus nada tiene que ver con el de la gripe.

Según informaron los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el norovirus está en su punto álgido de la temporada en los Estados Unidos. Las últimas tres semanas los diagnósticos positivos de este virus aumentaron un 15 por ciento, el mayor alza que se haya detectado desde marzo de 2022. Se sabe además que por cada caso oficialmente confirmado hay al menos otros tres casos sin confirmar de aquellas personas que deciden no ir al médico.

La zona en la que se han detectado la mayor parte de los casos estas últimas tres semanas es el medio-oeste del país, con un 19 por ciento de positividad. Ninguna semana del 2022 se registró una positividad tan alta en ninguna región del país.

La tendencia al alza en este tipo de casos viene dándose desde hace meses. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, los CDC detectaron 225 brotes de norovirus en el país. En el mismo período un año antes, se habían detectado 172 brotes en la nación. Muchos médicos creen que el alza se deba también a la flexibilización de las restricciones de COVID-19. El hecho de que las personas vuelvan a reunirse, lleva a la propagación de más virus.

Mantener manos y superficies limpias es clave para combatir a este virus (Getty Images)

La principal forma de contagio del norovirus es a través de alimentos que no han sido adecuadamente lavados. Sobretodo frutas y verduras, a las que debe prestarse atención acerca de cómo se las higieniza. Pero este no es único medio de contagio. El virus puede propagarse a través de las manos, o en superficies que no estén limpias. La recomendación siempre es lavarse bien las manos y limpiar las zonas que fueron tocadas por muchas personas.

En promedio en el país suele haber unos 20 millones de casos al año, con unas 110 mil hospitalizaciones y 900 muertes. No hay un tratamiento en concreto contra el norovirus, pero lo más importante es mantenerse hidratado tomando mucho líquido, y buscar asistencia médica en caso de diarreas o vómitos extremos.

El fenómeno del alza en los casos de norovirus no es solo estadounidense, sino que este año Inglaterra ha reportado números récord de casos de este tipo de infecciones. Según informó la agencia de salud inglesa, los casos esta temporada fueron un 66 por ciento superiores a los de los últimos cinco años.

