España

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

La cita, en la que participaron autoridades parlamentarias y el canciller Francisco Pérez Mackenna, dio continuidad al contacto mantenido en Lima durante la investidura de Keiko Fujimori, según el PP

El líder del PP se reunió con el presidente chileno, José Antonio Kast, y habló por videoconferencia con María Corina Machado.
El líder del PP se reunió con el presidente chileno, José Antonio Kast, y habló por videoconferencia con María Corina Machado.
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El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha situado a Chile y Venezuela en el centro de su agenda internacional durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, con una reunión con el presidente chileno, José Antonio Kast, y una conversación telemática con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Según fuentes del PP citadas por Europa Press, Feijóo ha mantenido ambos contactos el último jueves, en plena cita iberoamericana, con el objetivo de abordar la situación política en España y América Latina. El líder de la oposición también ha previsto hablar en las próximas horas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

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Los contactos han formado parte de una agenda paralela a la Cumbre con la que el presidente del PP ha buscado reforzar su proyección internacional y sus vínculos con dirigentes latinoamericanos. La formación ha situado a Chile y Venezuela entre los países prioritarios de esa ronda de reuniones, que se ha desarrollado en un periodo preelectoral en España.

Feijóo y Kast han abordado la relación económica entre España y Chile

En el encuentro con José Antonio Kast han participado también la presidenta del Senado chileno, el presidente de la Cámara de Diputados y el canciller Francisco Pérez Mackenna. La reunión ha dado continuidad al contacto que ambos dirigentes han mantenido en Lima durante la toma de posesión de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, según el PP. Con esa cita previa como antecedente, el encuentro de Madrid ha consolidado un canal de interlocución entre ambos dirigentes dentro de la agenda latinoamericana del líder popular.

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El PP ha definido la relación bilateral con Chile como estratégica para España. Durante la cita, Feijóo y Kast han analizado las oportunidades de inversión para las empresas españolas, que ya cuentan con presencia en el país sudamericano, según la formación.

El presidente chileno ha expuesto la situación del país tras sus ocho primeros meses al frente del Gobierno y los retos que afronta después de la etapa del anterior Ejecutivo de izquierdas. Los asistentes también han intercambiado opiniones sobre el contexto regional en América del Sur.

El líder del PP ha pedido elecciones presidenciales en Venezuela en 2027

Feijóo respaldó la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en 2027 durante su conversación con María Corina Machado.
Feijóo respaldó la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en 2027 durante su conversación con María Corina Machado.

Antes de reunirse con Kast, Feijóo ha hablado por videoconferencia con María Corina Machado. El dirigente popular le ha trasladado su respaldo a la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en 2027 y ha expresado su intención de coincidir con ella en la próxima Cumbre Iberoamericana.

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ha mostrado su satisfacción por el regreso de Machado a Venezuela, donde, a su juicio, debe liderar el cambio político y la reconstrucción del país. También le ha reiterado su “total compromiso con la causa democrática venezolana”.

Ambos han abordado medidas que el PP considera necesarias para una transición democrática, entre ellas la liberación de los presos políticos y reformas en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral. La formación ha sostenido que esos cambios deben permitir la celebración de elecciones libres y justas.

Feijóo ha defendido la necesidad de fijar una fecha electoral cuanto antes para dar “esperanza a los venezolanos” y acelerar las reformas que garanticen los comicios. Además, ha afirmado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, activará a la Unión Europea para apoyar el proceso de democratización y reconstrucción de Venezuela.

La agenda del líder popular ha incorporado también una conversación pendiente con Zelenski, dentro de una ronda de contactos que el PP ha presentado como un refuerzo de sus vínculos con socios estratégicos de España.

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