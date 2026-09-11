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Javier Bardem confiesa en ‘La Revuelta’ cómo fue su primera cita con Penélope Cruz: una escapada a Londres y dos conciertos inolvidables

El actor ha visitado por primera vez el programa de David Broncano, donde ha desvelado un detalle desconocido sobre los comienzos de su historia de amor con Penélope

Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Cine de Venecia. (REUTERS/Yara Nardi)
Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Cine de Venecia. (REUTERS/Yara Nardi)
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Javier Bardem y Penélope Cruz llevan casi dos décadas casados, pero todavía hay capítulos de su historia de amor que permanecen lejos de los focos. El actor ha puesto ahora el foco en uno de ellos durante su primera visita a La Revuelta. Ante las preguntas de David Broncano, ha recordado cómo fue aquella primera cita con la mujer que terminaría convirtiéndose en su esposa y madre de sus dos hijos. Y la respuesta difícilmente podía ser más cinematográfica: un fin de semana en Londres con los Rolling Stones y Prince como banda sonora.

“Y llevamos 19 años casados”, apuntaba Bardem al recordar aquella escapada que compartieron hace casi dos décadas. Una anécdota que resume, con bastante naturalidad, el camino que ha recorrido desde entonces una pareja que comenzó su relación sentimental después de coincidir de nuevo en el rodaje de ‘Vicky Cristina Barcelona’, la película de Woody Allen que cambió para siempre su relación.

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Javier Bardem y Victoria Luengo en 'La Revuelta'. (RTVE)
Javier Bardem y Victoria Luengo en 'La Revuelta'. (RTVE)

Aunque se habían conocido muchos años antes, durante el rodaje de Jamón, jamón en 1992, aquella primera colaboración no terminó entonces en una historia de amor. La vida volvió a cruzarlos en 2007 y, esta vez, la química traspasó el terreno profesional. Bardem y Cruz comenzaron una relación que acabaría llevándoles al altar y que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las parejas españolas más consolidadas de Hollywood.

Una primera cita de película

La revelación de Bardem tiene además un detalle especialmente llamativo. Su primera cita no fue una cena discreta ni un encuentro improvisado en Madrid, sino una escapada internacional que concentró en apenas dos días a dos auténticas leyendas de la música.

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“Hace 19 años, como primera cita fuimos un fin de semana a Londres. El sábado vimos a Rolling Stones y el domingo vimos a Prince. Y llevamos casados 19 años”, contaba el intérprete en el programa. Un plan que, visto con perspectiva, parece casi imposible de superar.

Javier Bardem en 'La Revuelta'. (RTVE)
Javier Bardem en 'La Revuelta'. (RTVE)

La elección de Prince tiene también una conexión especial con Penélope Cruz. La actriz mantuvo una estrecha amistad con el artista estadounidense y, tiempo después de aquel concierto londinense, llegó a compartir junto a Bardem un momento muy especial con él. Prince invitó al matrimonio a subir al escenario durante uno de sus conciertos en California, dejando una imagen que demuestra la cercanía que existía entre la intérprete y el cantante.

Aquel fin de semana pertenece ya a los primeros capítulos de una relación que ambos han procurado mantener protegida de la exposición pública. Bardem y Cruz han hablado en distintas ocasiones de la importancia de preservar su intimidad y la de sus hijos, Leo y Luna, aunque eso no ha impedido que, de vez en cuando, alguno de los dos deje escapar pequeños detalles sobre su vida en común.

Bardem y Victoria Luengo, juntos en ‘La Revuelta’

La visita del actor a La Revuelta no se ha limitado, sin embargo, a hablar de su matrimonio. Bardem ha acudido al programa acompañado de Victoria Luengo para presentar El ser querido, la nueva película dirigida por Rodrigo Sorogoyen en la que ambos interpretan a padre e hija.

La cinta aborda precisamente una relación familiar complicada. Bardem da vida a un hombre que lleva años alejado de su hija, interpretada por Luengo, y que debe enfrentarse a todo aquello que ha quedado pendiente entre ambos. Una historia marcada por los sentimientos y por una relación que necesita reconstruirse.

'El ser querido' es una de las cintas españolas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. (Europa Press)
'El ser querido' es una de las cintas españolas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. (Europa Press)

Durante su conversación con Broncano, los intérpretes también han compartido algunas curiosidades del rodaje. Entre ellas, la particular forma en la que se grabó la secuencia que abre la película. La escena se rodó en un restaurante real y con las cámaras escondidas, lo que obligó a los actores a mantener una conversación durante aproximadamente dos horas mientras se desarrollaba la situación.

Bardem ha defendido precisamente la naturalidad de la película y el modo en que Sorogoyen ha trasladado a la pantalla las emociones de sus personajes. “Hay una transparencia de sentimiento, de emoción, hay cosas que son muy humanas y que están muy bien escritas y muy bien trasladadas a la pantalla”, ha explicado sobre un proyecto que se suma a una trayectoria cada vez más internacional.

El sexo y el dinero

Como es habitual en La Revuelta, la conversación también ha pasado por las preguntas más personales de David Broncano. Bardem no ha esquivado la cuestión económica y ha reconocido que su situación es mucho más desahogada de lo que imaginaba cuando comenzó su carrera, aunque también ha querido poner en contexto lo que significa para él tener dinero.

Penélope Cruz y Javier Bardem en la presentación de 'Búnker' en el Festival de cine de Venecia. REUTERS/Yves Herman
Penélope Cruz y Javier Bardem en la presentación de 'Búnker' en el Festival de cine de Venecia. REUTERS/Yves Herman

“Yo tengo más dinero del que nunca hubiese imaginado, y mucho menos del que la gente supone”, ha confesado el actor. Su principal objetivo, ha explicado, es disponer de “lo suficiente para proteger y dar estabilidad a mi familia”, además de “poder ayudar y dar un paisaje de futuro” a colectivos que necesitan apoyo.

Tampoco ha faltado la pregunta sobre las relaciones sexuales durante el último mes. Victoria Luengo ha respondido primero, situando la cifra en “diez o nueve”. Bardem, por su parte, ha vuelto a tirar de humor y ha dado una respuesta tan ambigua como divertida: “Este mes mucho más de lo que imaginé y mucho menos de lo que la gente supone”.

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