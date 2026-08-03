Sotogrande, Benalmádena y Puerto Banús, los puertos deportivos más sostenibles de España, según un estudio

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Puerto Sotogrande (Cádiz), el Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga) y Puerto Banús (Málaga) encabezan el ranking de las marinas y puertos deportivos con mayor evidencia pública documentada en materia ambiental de España, según un estudio presentado este lunes por el Observatorio de Marinas y Puertos.

El informe, titulado 'Ranking 2026.Marinas y puertos deportivos de España más sostenibles' y elaborado en colaboración con PuertosDeportivos.info, ha analizado mediante inteligencia artificial la información pública de instalaciones náuticas de todo el país a fecha 17 de julio de 2026, evaluando su trazabilidad ambiental, certificaciones y medidas operativas.

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La clasificación analiza 20 instalaciones españolas que cuentan con el distintivo Bandera Azul 2026-2027 y que publican información verificable sobre la gestión de residuos, eficiencia energética, uso del agua y protección de la biodiversidad.

Puerto Sotogrande lidera la tabla por su alta densidad de certificaciones, entre las que figuran ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Marina Safe y la Bandera S de Sostenibilidad, además de contar desde finales de 2025 con un 100% de electricidad de origen renovable y un 30% de autoconsumo fotovoltaico.

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En segundo lugar se sitúa el Puerto Deportivo de Benalmádena, impulsado por su trayectoria ambiental al mantener la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987, junto a sellos ISO y sistemas de impulsión para la regeneración del agua en sus dársenas.

El podio lo completa el marbellí Puerto Banús, que aporta métricas cuantificadas como una reducción superior al 50% en su consumo hídrico entre 2018 y 2022 y la eliminación de más de 9.000 botellas plásticas de un solo uso.

La lista de las diez primeras posiciones la completan el Puerto Deportivo de Estepona, Marina Puerto Calero, Alcaidesa Marina, Puerto Sherry, Marina Dénia, Marina Ibiza y el Club Nàutic El Balís.

Las conclusiones del estudio señalan que la sostenibilidad portuaria en España ha evolucionado más allá de la Bandera Azul, estándar que ya opera como un mínimo común dentro del sector.

Las instalaciones más avanzadas están incorporando capas adicionales de verificación mediante normas ISO 14001, registros EMAS, medición de la huella de carbono o la Bandera S de Sostenibilidad.

Asimismo, el informe identifica como tendencias clave la renaturalización de fondos marinos mediante arrecifes biomiméticos, la implantación de agua desalada o pluvial para servicios y el despliegue de infraestructuras para la movilidad eléctrica.

Desde el Observatorio de Marinas y Puertos precisan que el estudio evalúa la transparencia y la presencia de evidencias públicas disponibles en internet, por lo que no constituye una auditoría ambiental técnica independiente ni una certificación comercial.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de Comunicación Azul, orientado a divulgar el valor medioambiental, social y económico de la náutica de recreo en España.