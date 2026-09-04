España

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

El cuerpo alerta sobre falsos cazatalentos que ofrecen dinero a cambio de fotos o vídeos y pide a las familias que hablen con sus hijos sobre estos contactos

El cuerpo advierte de que estas personas pueden pedir fotos o vídeos a cambio de dinero mediante identidades falsas.
La Policía Nacional recomienda a las familias hablar con sus hijos y pedirles que comuniquen cualquier problema también en Internet (Composición Infobae)
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La Policía Nacional ha alertado sobre un riesgo concreto para menores en redes sociales: el contacto de supuestos cazatalentos que prometen dinero a cambio de material audiovisual. El aviso pone el foco en una dinámica que puede presentarse como una oportunidad profesional, pero que parte de un acercamiento de desconocidos a través de plataformas digitales.

Las redes sociales forman parte de los espacios de relación, ocio y exposición pública de muchos menores. En ellas pueden recibir mensajes directos de personas a las que no conocen, propuestas de colaboración o peticiones que aparentan tener un fin laboral o artístico. Ante ese escenario, la Policía Nacional insiste en la necesidad de que las familias mantengan conversaciones habituales con sus hijos sobre lo que ocurre en Internet.

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El planteamiento también invita a prestar atención a los contactos que llegan de forma inesperada y a no dar por válida una propuesta solo por la forma en que se presenta. La identidad del remitente, el contenido de la petición y la promesa económica son elementos que conviene comentar en casa.

El engaño de los falsos cazatalentos

“¿Qué crees que pasaría si un supuesto cazatalentos se pusiera en contacto con un menor de tu entorno para pedirle fotos o vídeos a cambio de dinero con la excusa de estar buscando nuevos actores, actrices o modelos?”, plantea.

La pregunta busca trasladar una situación concreta al ámbito familiar y llamar la atención sobre el modo en que puede producirse el primer contacto. La oferta de una remuneración y la referencia a posibles trabajos como actor, actriz o modelo forman parte del planteamiento expuesto por la Policía Nacional en el vídeo difundido en sus redes.

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Jóvenes utilizando redes sociales (Europa Press)
Jóvenes utilizando redes sociales (Europa Press)

El mensaje advierte que “la combinación de redes sociales y menores de edad conlleva riesgos” y sitúa el foco en estrategias de engaño que se apoyan en identidades falsas. “Cuéntales que en Internet no todo el mundo es quien dice ser, que lo de no hables con extraños también vale para las redes sociales”, señala.

La advertencia remite a una recomendación que las familias suelen trasladar a los menores fuera de casa: no entablar contacto con desconocidos. La Policía Nacional subraya que esa misma pauta debe extenderse a los entornos digitales, donde una persona puede presentarse con un nombre, una imagen o una supuesta ocupación que no se corresponde con su identidad real.

La prevención en casa

El cuerpo policial no plantea que los menores deban afrontar estas situaciones por su cuenta. Su mensaje se dirige también a padres, madres y otros adultos de referencia, a quienes pide establecer un espacio de diálogo que permita detectar dudas, mensajes incómodos o propuestas recibidas a través de redes sociales.

Ese acompañamiento, según el contenido difundido, debe facilitar que los menores consulten antes de responder o enviar cualquier material. La recomendación principal apunta a la prevención desde el entorno familiar: “La mejor prevención es hablar con ellos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Esa conversación puede abordar quién contacta con los menores, qué tipo de mensajes reciben y por qué conviene consultar con un adulto antes de responder a una propuesta que incluya peticiones de fotos, vídeos o dinero.

En esa línea, la Policía Nacional pide reforzar la confianza para que, ante cualquier situación, los menores lo comuniquen en su casa: “Y por último, pídele que acudan a ti si tienen cualquier problema, también online”. El aviso concluye con una idea central: los problemas que puedan surgir en redes sociales deben tener el mismo espacio de escucha y acompañamiento que los que ocurren fuera de Internet.

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