Este es el pueblo más grande de A Coruña: tiene un impresionante lago artificial y en él nació el fundador de Estrella Galicia

As Pontes, en A Coruña.

En cada visita, Galicia revela un matiz nuevo. La comunidad gallega, con sus playas salvajes, valles verdes y pueblos cargados de historia, ofrece un paisaje en constante transformación. Entre la niebla que envuelve las montañas y el rumor de los ríos que atraviesan sus tierras, el viajero descubre no solo belleza, sino también un legado cultural que permanece intacto en muchos de sus pueblos.

Una de ellos es As Pontes de García Rodríguez, en la comarca del Eume, al noroeste de la provincia de A Coruña. Conocido como la Villa de los Cien Ríos, esta localidad debe su nombre a la abundancia de puentes que salvan los múltiples cauces que recorren su término municipal. El agua, presente en arroyos, ríos y embalses, es parte del paisaje y de la vida cotidiana de sus habitantes. Además, la localidad guarda una conexión con uno de los nombres más reconocidos de la industria cervecera española: Estrella Galicia.

Fue en As Pontes donde nació José María Rivera Corral, fundador en 1906 de la fábrica de cervezas que daría origen a la histórica marca gallega. Pero no solo eso, pues más allá de su legado cervecero, sus casas de piedra, su mercado tradicional y sus rutas de senderismo, As Pontes cuenta con el título de ser el pueblo más grande de A Coruña. Esto es gracias a sus 249,37 kilómetros cuadrados de superficie, que convierten al municipio en el más extenso de la provincia.

Un puente sobre el Eume y un señor feudal

As Pontes, en A Coruña (Adobe Stock).

El municipio coruñés de As Pontes conserva en su casco antiguo un notable patrimonio histórico que refleja la evolución de la localidad desde sus orígenes más remotos hasta la actualidad. Los vestigios arqueológicos hallados en la zona apuntan a un poblamiento desde tiempos prehistóricos, según recoge su propio portal turístico. Sin embargo, no sería hasta la Edad Media cuando la villa adquirió relevancia dentro del territorio gallego. El impulso definitivo llegó en el siglo XIV con la figura de García Rodríguez de Valcárcel, noble feudal que dio nombre a la localidad y ordenó la construcción de un puente sobre el río Eume.

A esa estructura seguirían otras pasarelas que permitieron ejercer control sobre el Alto Eume y consolidar la posición estratégica de la población. Desde entonces, la villa adoptó la denominación de As Pontes de García Rodríguez, en referencia a la obra hidráulica que definió su identidad y a su impulsor. Por otro lado, su casco histórico mantiene la impronta de su pasado medieval, con calles estrechas y empedradas que conectan espacios públicos y religiosos. Así, en un paseo por él, el visitante se encuentra con numerosos ejemplos de arquitectura religiosa, como la iglesia parroquial de Santa María, construida en el siglo XVIII sobre un templo anterior.

Este edificio destaca por su sobriedad y proporciones, y se erige como uno de los puntos de referencia del núcleo urbano. También forman parte del patrimonio religioso la capilla del Carmen —dedicada a la patrona de la villa—, y la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, situada en el poblado. Igualmente, entre las plazas que estructuran la vida social de As Pontes destacan la Plaza de la Iglesia, la del Carmen y la del Hospital, espacios que conservan su función como puntos de encuentro y celebración. En uno de estos rincones se levanta además una estatua en homenaje a José María Rivera Corral, fundador de Estrella Galicia y figura clave en la historia industrial de Galicia, nacido en esta misma localidad.

Su lago artificial y el entorno natural

Playa del Lago de As Pontes, en A Coruña (Turismo España).

Pero más allá de su casco histórico, As Pontes destaca por albergar uno de los lagos artificiales más impresionantes de España. Inaugurado en 2012, es uno de los emblemas del pueblo y fue una de las mayores obras de restauración medioambiental en España. Su objetivo fue recuperar una antigua mina a cielo abierto que abastecía a la central térmica del municipio. Durante aproximadamente cuatro años, el embalse fue llenándose con agua de lluvia y con los aportes de afluentes del río Eume, hasta alcanzar una longitud de cinco kilómetros y una profundidad de 200 metros.

Hoy en día, el lago de As Pontes es un espacio de recreo donde locales y visitantes pueden disfrutar de una playa artificial equipada con todos los servicios. Además, se han desarrollado actividades náuticas como vela, kayak y paddle surf, convirtiéndose en un importante destino de ocio. Su relevancia ecológica y su compromiso con la calidad han sido reconocidos con la Bandera Azul, siendo uno de los primeros arenales de interior en recibir esta distinción en España.

Pero no solo eso, pues el entorno natural que rodea al municipio es otro de sus grandes atractivos. Situado en un enclave privilegiado de Galicia, el municipio está rodeado de frondosos bosques de carballos, castaños y abedules, formando un paisaje ideal para los amantes del senderismo.

Uno de los puntos más impresionantes en sus alrededores son las cascadas de Somede y As Painceiras de Bermui, donde el agua se desploma con fuerza entre la vegetación, ofreciendo un espectáculo visual y sonoro inigualable. Asimismo, la proximidad de As Pontes a las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos más importantes de Europa, permite a los visitantes adentrarse en un ecosistema único, con senderos que serpentean entre la flora autóctona y una biodiversidad excepcional.

Cómo llegar

Desde A Coruña, el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por la carretera AC-564. Por su parte, desde Lugo el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por las vías A-6 y AG-64.