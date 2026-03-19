La increíble ruta por uno de los paisajes más sorprendentes del Pirineo catalán: un lago y cascadas en una escapada perfecta para ir en familia

Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en Lleida (catalunya.com).

En el corazón de los Pirineos catalanes, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se erige como uno de los paisajes más espectaculares de España, un destino imprescindible para quienes buscan naturaleza en estado puro, aguas cristalinas y rutas accesibles para toda la familia. Situado en la provincia de Lleida, junto a la Vall d’Aran, este parque esconde cascadas y picos imponentes y hasta 200 lagunas, muchas de ellas de origen glaciar, que otorgan al paisaje una apariencia única.

Entre todos sus rincones, la ruta al Estany de Sant Maurici y la cascada de Ratera destaca por su belleza y su facilidad, siendo ideal para hacer en familia o con amigos. Además, su distancia apenas llega a los siete kilómetros y es perfecta para hacer durante todo el año, aunque dependiendo de la época el paisaje cambia. La primavera es ideal si buscas clima suave, paisajes verdes y cascadas rebosantes por el deshielo. En invierno, la zona se transforma en un paraíso para los deportes de nieve, aunque la ruta hasta el Estany de Sant Maurici puede presentar dificultades. El verano y el otoño también ofrecen su propia magia, con temperaturas agradables y menos afluencia de visitantes.

Ermitas, cascadas y paisajes imponentes

El recorrido comienza por una pasarela de madera que bordea el río, accesible para personas con movilidad reducida. Tras cruzar un puente, el trayecto se adentra en un bosque frondoso, donde el sonido del agua y la sombra de los árboles acompañan a los senderistas. Las explanadas verdes y el entorno montañoso hacen que la ruta sea ideal incluso para quienes se inician en el senderismo. A unos 20 minutos del lago, la ermita de Sant Maurici d’Espot marca el tramo final, algo más exigente por el desnivel, pero sin complicaciones importantes.

Lago en el Circo glaciar de Colomérs, en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Lleida.

Al llegar a la presa y los baños públicos, solo resta cruzar una pasarela para contemplar el Estany de Sant Maurici, uno de los lagos más bellos de Cataluña, con el imponente Gran Encantat de fondo. Desde el lago, el sendero continúa bordeando la orilla derecha. Pronto, el paisaje se transforma y el rumor del agua guía hacia la cascada de Ratera. Son apenas 30 minutos de caminata con un desnivel suave, accesible para la mayoría.

El mirador de madera ofrece una vista espectacular del salto de agua, especialmente caudaloso en primavera y tras el deshielo. La vuelta al punto de partida se realiza por el mismo camino, pero cada paso revela nuevas perspectivas del paisaje, con rincones perfectos para tomar fotografías o simplemente disfrutar del entorno.

Cómo acceder al Parc Nacional d’Aigüestortes

El parque cuenta con dos accesos principales: Espot (zona oriental, en Pallars Sobirà), el más cercano al Estany de Sant Maurici, y Boí (zona occidental, en Alta Ribagorça), ideal para visitar el Estany de la Llebreta y la cascada de Sant Esperit. Ambas entradas disponen de parking, pero es importante elegir el acceso adecuado, ya que están separados por más de 100 kilómetros.

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Para hacer la ruta al Estany de Sant Maurici, hay que dirigirse a Espot y, tras cruzar el pueblo, seguir las indicaciones hasta el parking Prat de Pierró. Desde este punto, el acceso privado en vehículo no está permitido salvo autorización especial, pero todo está perfectamente señalizado y el aparcamiento cuenta con personal que entrega un mapa y las normas básicas.