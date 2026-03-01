Viajes

Las mejores experiencias en las sedes del Mundial 2026: actividades imprescindibles y planes favoritos de los viajeros españoles

Las ciudades de la mayor cita del deporte rey ofrecen una gran selección de atractivos y aventuras para poder disfrutar de ellas al máximo

Estadio New York Yankees
Estadio New York Yankees

El Mundial 2026 marca un hito en la historia del fútbol y del turismo global, al celebrarse simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá. Para los viajeros españoles, este evento no solo supone la oportunidad de animar a la selección nacional, sino también la excusa perfecta para descubrir algunas de las ciudades más vibrantes del continente americano. La combinación del deporte rey con experiencias turísticas únicas ha disparado la demanda de actividades en las sedes del campeonato, y plataformas como Civitatis ya han elaborado un mapa de propuestas imprescindibles para quienes desean sacar el máximo partido a su viaje mundialista.

La plataforma ha reunido en un único espacio las actividades más demandadas por los españoles en las principales ciudades anfitrionas del Mundial 2026, con el objetivo de facilitar la organización del viaje y ofrecer información práctica sobre qué hacer en cada destino. Desde metrópolis como Nueva York, Miami y Ciudad de México hasta enclaves canadienses como Toronto y Vancouver, la propuesta incluye visitas guiadas, excursiones y rutas gastronómicas pensadas para estancias cortas, siempre adaptadas al calendario de partidos.

Según los datos de la plataforma, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y Vancouver lideran el ranking de reservas entre los viajeros españoles. Cada una de estas urbes ofrece una combinación singular de cultura, ocio y naturaleza, que convierte cada desplazamiento en una experiencia irrepetible.

Nueva York y Miami: iconos urbanos y experiencias exclusivas

Ciudad de Toronto, en Canadá
Ciudad de Toronto, en Canadá

En Nueva York, la ciudad que nunca duerme, las reservas se concentran en recorridos urbanos por barrios emblemáticos y tours como el de Contrastes, que permite adentrarse en la diversidad social y arquitectónica neoyorquina. Para los aficionados al deporte, una de las experiencias más demandadas es la asistencia a un partido de los New York Yankees, lo que permite sentir de cerca la pasión local por el béisbol.

Miami, por su parte, seduce a los viajeros con propuestas al aire libre. Los paseos en barco por la costa y las experiencias aéreas para contemplar la ciudad desde las alturas encabezan las preferencias de quienes buscan combinar el ambiente mundialista con la belleza natural y el dinamismo de la urbe.

Ciudad de México y Toronto: historia, cultura y naturaleza

La capital mexicana se revela como uno de los destinos más ricos en patrimonio y tradiciones. Los viajeros españoles optan por actividades culturales como la excursión a Teotihuacán y la visita a la Basílica de Guadalupe, dos iconos imprescindibles para comprender la historia y la religiosidad de México. Estas experiencias permiten a los aficionados al fútbol sumergirse en el corazón cultural del país anfitrión, más allá del fervor deportivo.

Catedral de Ciudad de México
Catedral de Ciudad de México

En Toronto, la naturaleza y la cultura se dan la mano. Las excursiones a las Cataratas del Niágara figuran entre las más solicitadas, al igual que la entrada al Museo Real de Ontario, donde se puede descubrir la riqueza y diversidad del patrimonio canadiense.

Las sedes de la selección española: Atlanta y Guadalajara

España disputará sus dos primeros partidos de la fase de grupos en Atlanta (15 y 21 de junio), una ciudad que ofrece múltiples alternativas para el tiempo libre. Para quienes desean seguir disfrutando de la atmósfera deportiva, asistir a un partido de los Atlanta Braves es una de las opciones favoritas. Los seguidores de las series de televisión pueden sumarse a un tour por los escenarios de la famosa Stranger Things, rodada en distintos puntos del área metropolitana.

El público más cultural tiene a su disposición propuestas como la entrada al Acuario de Georgia, uno de los más grandes del mundo, o visitas guiadas por los barrios históricos y modernos de Atlanta. Estas actividades permiten personalizar la experiencia de viaje según los intereses de cada aficionado.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

El tercer partido llevará a España hasta Guadalajara, donde la agenda se amplía con actividades como los free tours y las rutas privadas por el centro histórico. Las excursiones a la zona de Tequila son ideales para quienes buscan conocer la tradición más emblemática del estado de Jalisco. Y para las noches, la ciudad ofrece cenas con espectáculo de mariachis, una oportunidad única para disfrutar de la música tradicional y la gastronomía local, integrando el ocio nocturno con la cultura mexicana.

