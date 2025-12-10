El mercadillo navideño de Sevilla que sorprende a Europa y está junto a la catedral gótica más grande del mundo

Feria del Belén en la ciudad de Sevilla

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y las ciudades de Europa deslumbran entre luces, aromas y tradiciones que se han convertido en el sueño de muchos viajeros. Los mercadillos navideños, con sus casetas de colores, villancicos y productos artesanales, transforman plazas y avenidas en escenarios de cuento donde pequeños y mayores encuentran inspiración y calidez en los días más fríos del año.

Lugares como Viena, Praga o Zúrich suelen ser citados como destinos de referencia, mostrando mercados célebres por su magia y su historia. Sin embargo, no es necesario cruzar las fronteras para descubrir uno de los rincones más sorprendentes de estas fiestas: en el corazón del sur de España, Sevilla presume de tener un mercadillo que compite en encanto y autenticidad con los mejores del continente.

Sevilla, el arte de la Navidad junto a la catedral

La capital andaluza, conocida por su luz, su riqueza monumental y su animada vida en las calles, añade a su repertorio festivo un evento singular cada diciembre: la Feria del Belén. Este mercadillo, alejado de tópicos y masificaciones, destaca no solo por la calidad de sus productos, sino por su ubicación extraordinaria. Ubicado en la Avenida Constitución y la calle Fray Ceferino González, la feria se extiende entre la imponente Catedral de Sevilla y el legendario Archivo de Indias. Este emplazamiento, flanqueado por dos monumentos Patrimonio de la Humanidad UNESCO, envuelve a los visitantes en una atmósfera difícil de igualar, convirtiendo cada paseo entre las casetas en una experiencia única.

Feria del Belén en la ciudad de Sevilla (Ayto. de Sevilla).

La Feria del Belén celebra su 32ª edición en 2025, consolidándose como un referente para quienes desean vivir la Navidad de forma genuina y artesana. Organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE), la feria reúne a numerosos artesanos y comerciantes especializados en figuras y complementos para el belén. Desde el 8 de noviembre hasta el 23 de diciembre, decenas de casetas ofrecen desde pequeñas piezas hechas a mano hasta originales adornos y elementos difíciles de encontrar fuera de Andalucía. El círculo perfecto se crea cuando la visita al mercado se combina con un recorrido por la catedral sevillana, sumando tradición local y arte universal.

Un mercadillo navideño con identidad propia

Lo que distingue al mercadillo de Sevilla frente a otros mercados europeos no es solo la variedad o el nivel de los productos, sino el peso de la tradición y el ambiente que le rodea. Aquí, las figuras del belén ocupan el protagonismo absoluto: nacimientos, pastores, animales y decoraciones artesanales convierten las casetas en escaparates rebosantes de creatividad y minuciosidad. En cada puesto se percibe el cuidado por mantener viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura andaluza, donde la representación del belén trasciende lo decorativo y se transforma en un acto de homenaje y continuidad familiar.

El horario de la feria se adapta al ritmo de la ciudad y a las expectativas de sus visitantes. De lunes a viernes, el mercadillo abre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los fines de semana y festivos prolonga la jornada de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00, permitiendo disfrutar de las compras y los paseos bajo el sol del mediodía o las luces que iluminan la ciudad al caer la tarde. La disposición de las casetas y la convivencia con el resto de celebraciones navideñas convierten este espacio en el punto de encuentro de sevillanos y viajeros, que encuentran aquí el pretexto perfecto para regalar recuerdos y ampliar sus colecciones.