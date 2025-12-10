Viajes

El mercadillo navideño de Sevilla que sorprende a Europa y está junto a la catedral gótica más grande del mundo

Este espacio destaca por la calidad de sus puestos y por su increíble enclave, pues se ubica cerca de uno de los monumentos más impresionantes del continente

Guardar
Feria del Belén en la
Feria del Belén en la ciudad de Sevilla

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y las ciudades de Europa deslumbran entre luces, aromas y tradiciones que se han convertido en el sueño de muchos viajeros. Los mercadillos navideños, con sus casetas de colores, villancicos y productos artesanales, transforman plazas y avenidas en escenarios de cuento donde pequeños y mayores encuentran inspiración y calidez en los días más fríos del año.

Lugares como Viena, Praga o Zúrich suelen ser citados como destinos de referencia, mostrando mercados célebres por su magia y su historia. Sin embargo, no es necesario cruzar las fronteras para descubrir uno de los rincones más sorprendentes de estas fiestas: en el corazón del sur de España, Sevilla presume de tener un mercadillo que compite en encanto y autenticidad con los mejores del continente.

Sevilla, el arte de la Navidad junto a la catedral

La capital andaluza, conocida por su luz, su riqueza monumental y su animada vida en las calles, añade a su repertorio festivo un evento singular cada diciembre: la Feria del Belén. Este mercadillo, alejado de tópicos y masificaciones, destaca no solo por la calidad de sus productos, sino por su ubicación extraordinaria. Ubicado en la Avenida Constitución y la calle Fray Ceferino González, la feria se extiende entre la imponente Catedral de Sevilla y el legendario Archivo de Indias. Este emplazamiento, flanqueado por dos monumentos Patrimonio de la Humanidad UNESCO, envuelve a los visitantes en una atmósfera difícil de igualar, convirtiendo cada paseo entre las casetas en una experiencia única.

Feria del Belén en la
Feria del Belén en la ciudad de Sevilla (Ayto. de Sevilla).

La Feria del Belén celebra su 32ª edición en 2025, consolidándose como un referente para quienes desean vivir la Navidad de forma genuina y artesana. Organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE), la feria reúne a numerosos artesanos y comerciantes especializados en figuras y complementos para el belén. Desde el 8 de noviembre hasta el 23 de diciembre, decenas de casetas ofrecen desde pequeñas piezas hechas a mano hasta originales adornos y elementos difíciles de encontrar fuera de Andalucía. El círculo perfecto se crea cuando la visita al mercado se combina con un recorrido por la catedral sevillana, sumando tradición local y arte universal.

Un mercadillo navideño con identidad propia

Lo que distingue al mercadillo de Sevilla frente a otros mercados europeos no es solo la variedad o el nivel de los productos, sino el peso de la tradición y el ambiente que le rodea. Aquí, las figuras del belén ocupan el protagonismo absoluto: nacimientos, pastores, animales y decoraciones artesanales convierten las casetas en escaparates rebosantes de creatividad y minuciosidad. En cada puesto se percibe el cuidado por mantener viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura andaluza, donde la representación del belén trasciende lo decorativo y se transforma en un acto de homenaje y continuidad familiar.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

El horario de la feria se adapta al ritmo de la ciudad y a las expectativas de sus visitantes. De lunes a viernes, el mercadillo abre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los fines de semana y festivos prolonga la jornada de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00, permitiendo disfrutar de las compras y los paseos bajo el sol del mediodía o las luces que iluminan la ciudad al caer la tarde. La disposición de las casetas y la convivencia con el resto de celebraciones navideñas convierten este espacio en el punto de encuentro de sevillanos y viajeros, que encuentran aquí el pretexto perfecto para regalar recuerdos y ampliar sus colecciones.

Temas Relacionados

Mercado NavideñoNavidadAndalucíaSevillaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Cuánto cuesta facturar una maleta en Transavia? Esta es su política de equipaje para todo tipo de viajero

El precio de facturación varía notablemente si se hace la reserva de forma online o en el mostrador del aeropuerto

¿Cuánto cuesta facturar una maleta

La estación de esquí La Covatilla, en la Sierra de Béjar, es una de las mejores de España con 31 pistas y más de 26 kilómetros esquiables

Este complejo destaca por increíble oferta invernal donde se pueden disfrutar clases para aprender a esquiar, rutas en raquetas y un espacio ideal para los niños

La estación de esquí La

Las rutas más bonitas de Palencia: senderos que descubren monumentos naturales y el pueblo más antiguo de España

Estos recorridos permiten disfrutar de increíbles paisajes y son aptos para todo tipo de públicos y gustos

Las rutas más bonitas de

Este es el monumento más alto de Latinoamérica: una estatua en el honor a la Virgen María de más de 50 metros de altura

Este coloso se ubica en Brasil y supera con creces al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro

Este es el monumento más

5 vuelos por menos de 60 euros ida y vuelta desde Madrid y Barcelona para viajar a Europa y Canarias en el mes de enero

Durante el mes de enero el viajero puedes disfrutar de destinos muy atractivos y a precios bajos durante una maravillosa escapada

5 vuelos por menos de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex guardia civil que

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

Los Mossos desmantelan una red de tráfico de medicamentos y dopantes liderada por un médico y ex culturista “muy famoso” en internet

El alcalde de Algeciras sigue en su cargo y como senador tras la denuncia de abuso sexual: renuncia a la militancia del PP para “defender su honor”

Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Telefónica rebaja hasta 5.520 el número mínimo de salidas en su ERE desde las más de 6.000 propuestas inicialmente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo