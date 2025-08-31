El impresionante lago que antes era una cantera y nace tras una explosión accidental: tiene 5 piscinas naturales donde te puedes bañar gratis

Vista del lago Zakrzówek, en Polonia (Adobe Stock).

Polonia, en el corazón de Europa Central, sorprende a todo viajero que la explora por su riqueza cultural, monumental y paisajística. De todos sus lugares destaca especialmente Cracovia, considerada por muchos como la joya del país, gracias a su casco antiguo medieval, sus castillos y su oferta artística. Pero más allá del valor patrimonial de la ciudad, en los meses de calor, Cracovia ofrece espacios naturales donde disfrutar de la tranquilidad y la frescura que buscan tanto locales como visitantes durante el verano.

En este sentido, a escasos kilómetros del bullicioso centro urbano, se halla uno de los parajes más espectaculares de la ciudad: el lago Zakrzówek. Este espacio, ahora convertido en un vibrante destino de recreo, es célebre por sus aguas cristalinas y su entorno paisajístico comparable, según muchos, a una versión en miniatura de los lagos croatas. Durante los días de calor, Zakrzówek se convierte en auténtico refugio para quienes anhelan disfrutar del sol y del agua sin salir de la ciudad.

Un origen inesperado: de cantera a lago

Vista del lago Zakrzówek, en Polonia (Adobe Stock).

La historia de Zakrzówek es tan reciente como peculiar. El lugar actual no siempre fue un paraíso natural, sino que sirvió durante siglos como cantera de piedra caliza. Desde el siglo XIII, los caballeros de la Orden del Temple extrajeron aquí la materia prima que se destinaría a levantar monumentos emblemáticos, como la Catedral de Wawel. Pero todo cambió el 27 de abril de 1990, cuando una explosión accidental sacudió la ciudad y generó un cráter de grandes dimensiones. Con el paso del tiempo, este hueco se inundó, dando lugar al lago que hoy disfrutan miles de personas y que pasó años abandonado hasta que, ya en la década de 2000, comenzó su restauración y se potenció como área recreativa.

El gran salto en la transformación de Zakrzówek llegó en 2023. Ese año marcó el estreno de cinco piscinas flotantes de diferentes tamaños y profundidades, lo que ha convertido a la zona en un referente para el ocio veraniego en Polonia. Estas piscinas, sujetas tanto a las paredes de la antigua cantera como al propio lago con soportes de aire, permiten zambullirse en aguas seguras y limpias en un entorno incomparable.

Entre las opciones disponibles, hay una piscina específica para niños y dos de las más grandes llegan hasta los 70 metros de longitud, con profundidades que van desde los 40 centímetros hasta pasados los tres metros. Todas las estructuras están rodeadas de espectaculares plataformas de madera de ancho generoso, perfectas para tumbarse, relajarse y disfrutar de la serenidad del paisaje.

Instalaciones y actividades para todos

Piscinas del lago Zakrzówek, en Polonia (Adobe Stock).

El complejo Zakrzówek no solo brilla por su oferta acuática. Los visitantes disponen de vestuarios, duchas y baños exteriores a disposición del público, asegurando la comodidad en todo momento. Para quienes desean algo más que un baño refrescante, se han dispuesto senderos para el turismo activo y deportivo: circuitos bien cuidados para correr, caminar o recorrer en bicicleta rodeando el embalse y sus acantilados. A esto se suma la disponibilidad de gimnasios al aire libre y zonas de picnic equipadas con mesas y bancos.

Además, los amantes del buceo encuentran en Zakrzówek un tesoro poco común. Bajo las aguas transparentes del lago descansan vehículos y antiguas embarcaciones hundidas, que pueden explorarse con el material adecuado y la supervisión de los clubes de submarinismo disponibles en la zona. Adicionalmente, un centro de deportes acuáticos facilita el alquiler de kayaks y otro tipo de embarcaciones, multiplicando las posibilidades para divertirse en el agua de forma segura y accesible.

Normas, acceso gratuito y recomendaciones

Uno de los grandes atractivos del recinto es el acceso gratuito a las piscinas flotantes, aunque existe un control de aforo que oscila entre 600 y 1.000 personas. Para garantizar la seguridad, el horario de apertura se extiende a lo largo de todos los días de la semana y la presencia de socorristas está garantizada desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. Se recomienda ir temprano o en las horas de menos calor para evitar esperas y optimizar la experiencia.

En cuanto a la normativa, está prohibido introducir comida, fumar y acceder con perros a la zona de piscinas. Sin embargo, existe una área alternativa junto al embalse, menos regulada y perfecta para quienes deseen acudir con mascotas; en los mapas se localiza como “Miejsce kąpielowe morsów Zakrzówek”. Por otro lado, quienes tengan hambre pueden disfrutar en la zona de restaurantes locales con lo mejor de la gastronomía polaca y las reconocidas cervezas nacionales, una excelente opción tras un día junto al agua.