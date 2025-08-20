Viajes

Esta es la normativa del equipaje de mano en Transavia en 2025: sus medidas, pesos máximos y los tipos de billete

La aerolínea permite un bulto pequeño de forma gratuita, pero para transportar una maleta de cabina el viajero debe pagar un recargo adicional

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Maleta de cabina (Adobe Stock).
Maleta de cabina (Adobe Stock).

Al prepararse para viajar, uno de los aspectos más importantes a considerar es el cumplimiento de las restricciones de equipaje de mano y maletas de cabina, que incluyen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso máximo permitido. Los pasajeros que no acaten estas normas pueden enfrentarse a la imposición de recargos, ya que el exceso de equipaje se reubica en la bodega del avión. Resulta crucial para los viajeros verificar la normativa de la aerolínea que utilizarán, debido a que cada compañía establece sus propios parámetros y medidas permitidas.

Las regulaciones específicas de tamaño y peso de maletas varían de una aerolínea a otra, pero generalmente, el equipaje que supera estas restricciones implica un costo adicional para los pasajeros. Por esta razón, es fundamental revisar y ajustarse a las medidas estipuladas antes de hacer la maleta para viajar, lo cual puede transformar la experiencia de hacer las maletas de potencialmente estresante a una actividad agradable. El no observar estas normativas puede llevar a situaciones inesperadas que interrumpan el flujo normal del viaje.

Igualmente, es pertinente también tener en cuenta los artículos permitidos en el equipaje de mano, ya que ciertos objetos pueden estar restringidos o prohibidos por razones de seguridad. A su vez, cabe destacar que algunas aerolíneas, dependiendo de la tarifa, te permiten llevar más o menos piezas de equipaje.

Unas medidas recomendadas

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha formulado una recomendación de tamaño para el equipaje de mano en vuelos comerciales, estableciendo como medidas óptimas no sobrepasar los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Sin embargo, estas directrices no son obligatorias, dejando que cada compañía aérea estipule sus propias restricciones de tamaño, las cuales varían ampliamente.

En cuanto al peso permitido del equipaje, la cifra comúnmente aceptada ronda los 8 kilogramos por maleta. Esta restricción se considera insuficiente por muchos viajeros, ya que el peso de un equipaje estándar vacío puede llegar a ser de unos 3 kilogramos, limitando considerablemente la cantidad de pertenencias que pueden llevarse. Es importante mencionar que estos límites suelen aplicarse a tarifas económicas o low cost, mientras que para tarifas superiores, las aerolíneas generalmente ofrecen condiciones de peso y tamaño más generosas.

Cabe destacar que las políticas de equipaje juegan un papel crucial en la planificación de viajes, especialmente para aquellos que buscan opciones de bajo coste. Los viajeros están aconsejados a verificar las condiciones específicas de la aerolínea con la que vuelan para evitar inconvenientes. Aunque la IATA busca homogeneizar estas prácticas a través de sus recomendaciones, la realidad de la industria aérea muestra una diversidad de normativas que reflejan la competencia y variedad en los servicios ofrecidos por las diferentes compañías de vuelo.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en Transavia?

Avión de Transavia (Web de
Avión de Transavia (Web de la aerolínea).

La compañía neerlandesa permite a todos los pasajeros transportar gratuitamente una pieza de equipaje de mano que no supere los 40 x 30 x 20 centímetros, como puede ser una pequeña mochila o bolso. Es fundamental que este bulto se coloque bajo el asiento delantero, optimizando así el espacio en cabina. Si se desea llevar una maleta de cabina, el viajero debe pagar un cargo adicional que permite transportar un bulto más de hasta 55 x 40 x 25 centímetros. Esto pemite también acceder al avión con embarque prioritario.

Igualmente, el peso combinado del equipaje de mano y el de cabina no debe superar los 10 kg, una restricción que requiere una planificación precisa antes del viaje. Si el viajero ha reservado una tarifa Smart o Max, la aerolínea ya incluye tanto la pieza de cabina como el embarque prioritario, facilitando el proceso y ahorrando costes adicionales. En caso contrario, se puede añadir la maleta de cabina al hacer la reserva o en el apartado “Mi Transavia” por internet, abonando la correspondiente tarifa para asegurar el derecho a colocar el equipaje en los compartimentos superiores.

Antes de acudir al aeropuerto, la compañía recomienda medir y pesar el equipaje en casa para evitar sorpresas. En el control previo al embarque, el personal verificará que se cumplen las dimensiones y el peso establecidos. Si el viajero sobrepasa estos límites o lleva más piezas de las permitidas, deberá abonar un recargo de 70 € o superior y su equipaje será transportado en bodega, una situación que puede suponer contratiempos de tiempo y dinero.

