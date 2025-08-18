Viajes

Las 7 piscinas naturales más impresionantes de Córdoba: playas fluviales, rutas de senderismo y bonitos paisajes perfectos para el verano

Estos destinos se convierten en uno de los lugares más deseados de la provincia para refrescarse y disfrutar de un agradable día en familia y con amigos

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Playa de Valdearenas, en Córdoba
Playa de Valdearenas, en Córdoba (Adobe Stock).

Rodeada de paisajes espectaculares y entornos húmedos de gran atractivo, Córdoba presume de ofrecer auténticas “playas” de agua dulce, donde bañarse se convierte en una experiencia refrescante y diferente. En pleno verano, cuando el calor aprieta con fuerza, tanto los lugareños como los visitantes encuentran en las piscinas naturales de la provincia un plan idóneo para disfrutar al aire libre.

Además del chapuzón, estos enclaves permiten practicar deportes náuticos, descansar a la sombra de frondosos árboles, y recorrer parajes de gran valor natural. A continuación, repasamos algunas de las mejores piscinas naturales que esconde la provincia, perfectas para quien busca naturaleza, ocio y relax en el corazón de Andalucía.

Pantano de Iznájar: playa de Valdearenas

El pantano de Iznájar esconde uno de los secretos mejor guardados de la provincia: la extensa playa de Valdearenas, con un ambiente playero único en pleno interior. Con sus aguas tranquilas y su fina arena, este espacio permite a vecinos y turistas pasar una jornada de baño y sol, muy similar a la de cualquier costa, aunque sin el mar. El embalse de Iznájar no solo ostenta ser el mayor de toda Andalucía, también es el tercero más grande de España, garantizando un entorno abierto e ideal para practicar deportes acuáticos o pescar.

En Valdearenas, las familias pueden disfrutar de la compañía de sus mascotas, siempre que sigan las normas establecidas, lo que convierte esta playa en un destino inclusivo. El acceso resulta sencillo, gracias a las indicaciones antes de llegar al núcleo de Iznájar, guiando directamente a la zona de acampada y al aparcamiento cercano.

Embalse de la Breña

Embalse de la Breña, en
Embalse de la Breña, en Córdoba (Adobe Stock).

Otra de las joyas cordobesas es el embalse de la Breña, cercano a Almodóvar del Río y a tan solo media hora de la capital provincial. Ubicado en el paraje de El Pinillo, transmite desde el primer momento la tranquilidad y el bienestar típicos de un día de descanso en plena naturaleza. La playa de la Breña dispone de numerosas comodidades para mejorar la experiencia: zona de aparcamiento, área recreativa donde relajarse bajo el sol, y un animado chiringuito que ofrece amplia variedad en bebidas y comidas.

El acceso a este espacio es cómodo. Solo hace falta dirigirse hasta el campo de fútbol local y continuar por el camino señalizado hacia el embalse. Además, se puede disfrutar tanto del baño como de diferentes deportes y actividades en un marco natural, privilegiado y seguro.

Río Bailón en Zuheros

En el entorno del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, la naturaleza despliega todo su esplendor. Allí se encuentra el Río Bailón, que atraviesa el pintoresco municipio de Zuheros. Para acceder a la piscina natural formada por una encantadora cascada durante la ruta, es necesario realizar una caminata de unas dos horas, atravesando uno de los encinares mejor conservados de toda Andalucía. Además, quienes deseen vivir esta aventura deben solicitar autorización previa a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba.

La ruta, de baja dificultad, es perfecta para todo tipo de senderistas, aunque se recomienda llevar calzado adecuado debido al terreno pedregoso. El baño en el río Bailón es un premio natural en mitad del recorrido, y ofrece una experiencia diferente, entre vegetación frondosa y aguas cristalinas.

Playa de la Colada en El Viso

Playa de la Colada en
Playa de la Colada en El Viso, en Córdoba (Ayuntamiento de El Viso).

Al norte de la provincia, en el municipio de El Viso, la playa de la Colada aparece como una de las opciones más recientes y accesibles para darse un baño en plena naturaleza. Esta piscina natural, formada en el embalse de La Colada, cuenta con más de 100 metros de playa y ha sido adecuada para dar seguridad y comodidad a todos los públicos.

La zona recreativa incorpora césped, sombrillas y un bar donde reponerse tras un día de ocio al aire libre. Además, las rutas de senderismo de los alrededores permiten completar la experiencia con una excursión. Para llegar, la ruta es sencilla: basta tomar el desvío posterior a la piscina municipal de El Viso.

Embalse de Sierra Boyera

Repartido entre Fuente Obejuna, Peñarroya y Belmez, el embalse de Sierra Boyera es un punto de encuentro habitual para quienes buscan un plan refrescante y tranquilo. Además de abastecer de agua a la zona, su popularidad radica en la posibilidad de bañarse y practicar deportes como el kayak o el piragüismo.

Entre los elementos singulares de este lugar, destaca que en el fondo del embalse se esconden los vestigios del asentamiento ibérico mejor conservado del Alto Guadiato, poblado en su día por los túrdulos, uno de los antiguos pueblos prerromanos. Al placer del baño y las actividades se suma el interés histórico y arqueológico, brindando un aliciente más a la visita.

La Foradada de Cantonigròs se trata de un espacio protegido. A sus alrededores también se puede visitar el Mirador del Ter o hacer la Ruta del Morro de l'Abella

Embalse de Puente Nuevo

La localidad de Espiel, junto a sus vecinos Belmez y Villaviciosa de Córdoba, comparte el embalse de Puente Nuevo, una piscina natural de gran tamaño alimentada por el río Guadiato. Aunque no dispone de una playa como tal, el lugar se llena de vida, especialmente cuando el termómetro sube, atrayendo a nadadores, deportistas acuáticos y pescadores por igual.

El entorno, rodeado de majestuosas encinas, le otorga un aire singular que invita tanto al relax como a la práctica de distintos deportes. La calidad de sus aguas y el impresionante paisaje reafirman a Puente Nuevo como uno de los imprescindibles para disfrutar de los atractivos naturales de Córdoba.

Embalses de El Arenoso, Martín Gonzalo y Yeguas en Montoro

En el municipio de Montoro se concentran diversas zonas húmedas gracias a tres grandes embalses: El Arenoso, Martín Gonzalo y Yeguas. De todos ellos, únicamente el embalse de Yeguas autoriza tanto el baño como la navegación, convirtiéndose en el mayor representante de las piscinas naturales de la zona. El lugar tiene espacio de sobra para quienes deseen pasar el día junto al agua.

Por otra parte, en los embalses de El Arenoso y Martín Gonzalo prima la pesca, aunque en el primero de ellos también está permitida la navegación. Así, la diversidad de actividades en estos entornos satisface tanto al bañista ocasional como al amante de la naturaleza y los deportes al aire libre.

