Viajes

Así es uno de los aeropuertos más pequeños de España: “Parece la estación de autobuses de tu pueblo”

Este aeropuerto dista de todo lo que conocemos debido a su máxima tranquilidad y su entorno natural

Por Sofia Avendaño

Uno de los aeropuertos más
Uno de los aeropuertos más pequeños y bonitos de España. (Tiktok)

La Gomera es la segunda isla más pequeña de las Islas Canarias y su aeropuerto no se queda corto. Tal y como cuenta la tiktoker María, “Pdeplanazos” en Tiktok, se trata de uno de los más pequeños y bonitos de España. Este pequeño aeropuerto se ha ganado el corazón de todos los turistas que han pasado por esta isla llena de encanto, debido a su belleza y calma inusual. En su vídeo, la influencer destaca la singularidad de este aeropuerto, que se aleja completamente de la ajetreada y bulliciosa rutina de los grandes aeropuertos internacionales.

“Este es uno de los aeropuertos más pequeños y bonitos de España”, afirma María con entusiasmo. Y es que, a diferencia de los aeropuertos tradicionales, en el de La Gomera no se encuentran interminables colas ni el bullicio de las multitudes, ni siquiera los enormes duty free que son comunes en los aeropuertos más grandes. La atmósfera es completamente diferente, algo que María describe como una verdadera joya escondida: “Literalmente no hay colas, no hay ruido ni duty free. Solo hay una tiendita y un pequeño bar”, explica, sorprendida por lo poco convencional de este aeropuerto.

La Gomera, Islas Canarias. (Adobe Stock)
La Gomera, Islas Canarias. (Adobe Stock)

Ubicado en la pequeña isla de La Gomera, en las Islas Canarias, este aeropuerto es todo lo contrario a los grandes hubs turísticos como los de Madrid o Barcelona. Con solo unos pocos vuelos diarios, el aeropuerto de La Gomera se caracteriza por su simplicidad y su cercanía con la naturaleza. De hecho, María hace una curiosa comparación, al señalar que parece más bien una estación de autobuses en un pueblo pequeño: “Literal que parece una estación de autobuses de tu pueblo”, comenta.

Un aeropuerto único

A pesar de la escasez de vuelos —que oscilan entre tres y cinco al día—, el aeropuerto cuenta con un encanto especial que atrae tanto a turistas como a viajeros frecuentes. María también destaca la particularidad de que, desde la sala principal del aeropuerto, se puede ver perfectamente a los aviones. Esta característica lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la aviación o aquellos que buscan una experiencia más relajada y visualmente atractiva mientras esperan su vuelo: “Desde la sala principal puedes ver los aviones”, asegura.

Aeropuerto de La Gomera, Islas
Aeropuerto de La Gomera, Islas Canarias. (Adobe Stock)

Otro de los motivos que hacen tan especial a este aeropuerto no es solo su tamaño, sino también su entorno. A tan solo unos minutos de algunos de los paisajes más hermosos de La Gomera, como sus impresionantes montañas y paisajes naturales, el aeropuerto parece una extensión más de la isla, un lugar que respira tranquilidad y serenidad.

Aunque la infraestructura del aeropuerto es sencilla y modesta, con solo una tienda y un pequeño bar para el deleite de los viajeros, el encanto radica en su naturaleza íntima. La poca afluencia de pasajeros y la cercanía con la isla dan una sensación de aislamiento placentero, algo que, para muchos, representa una auténtica “escapatoria” del caos de los aeropuertos más grandes. Este tipo de experiencia es precisamente lo que atrae a turistas que buscan desconectar y disfrutar de lo más auténtico de La Gomera.

En palabras de María, no cabe duda de que este aeropuerto es uno de los más bonitos en los que ha estado. “Es uno de los aeropuertos más bonitos en los que he estado nunca”, finaliza, consolidando la imagen de este lugar como uno de los rincones más tranquilos y sorprendentes de España.

