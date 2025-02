Uno de los alojamientos más curiosos del mundo: un avión convertido en apartamento de lujo que podría haber pertenecido a Pablo Escobar

Avión reconvertido en alojamiento de lujo en Bristol (Johnny Palmer).

A lo largo del planeta se pueden encontrar millones de hoteles de todas clases y tipos. Estos alojamientos son una parte esencial del turismo, ya que ofrecen experiencias únicas que van desde resorts al borde de la playa, hoteles de cinco estrellas con todo tipo de lujos o casonas rurales que permiten disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Pero ya no solo sirve con encontrar alojamientos convencionales, sino que cada vez más viajeros buscan estancias únicas y memorables.

En este sentido, en Bristol, Reino Unido, se encuentra uno de los alojamientos más curiosos: un antiguo jet privado convertido en una lujosa estancia con jacuzzi y sauna. Este peculiar alojamiento es un Boeing 727 Airliner de 1968, ahora ubicado en el polígono de Skyline Park. El avión, que en su origen perteneció a Japan Airlines y luego fue destinado a uso privado en 1981, ha pasado por diversas manos a lo largo de su historia. Según algunas versiones, incluso estuvo vinculado a la realeza saudí y a un magnate danés. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la posibilidad de que, en algún momento de los años 80, el jet hubiese pertenecido al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Johnny Palmer, actual propietario del avión y responsable de su transformación en alojamiento, compró la aeronave en 2021, aunque no fue hasta 2024 cuando la reconvirtió en apartamento turístico. “Hay muchas personas que, al leer la historia del avión, rastrean los números de las matrículas y recibí varios mensajes de gente que sugería que podría haber pertenecido a Escobar durante un breve periodo”, explica Palmer. Sin embargo, un portavoz de PYTCH, empresa a la que pertenecía el jet antes de ser adquirido por Palmer, ha negado cualquier vínculo con el capo de la droga: “No creo para nada que fuese su avión, honestamente. Hay rumores que se han esparcido sobre ello, pero no creo que él fuese su dueño. No hay nada que lo sugiera”.

Un alojamiento exclusivo y sostenible

Más allá de los rumores sobre su pasado, lo cierto es que el avión convertido en Airbnb es una de las estancias más lujosas y singulares de la plataforma. Con un precio que ronda los 500 euros por noche, y que puede duplicarse en fechas señaladas, este alojamiento ofrece una experiencia única. Su interior está decorado con detalles en oro y cristales preciosos, y cuenta con dos salas de estar, una cama extragrande, dos camas individuales, tres baños, una ducha, una cocina totalmente equipada y una cabina de piloto completamente ocupada.

El jet está elevado a 10 metros de altura sobre contenedores industriales, lo que brinda a los huéspedes la sensación de estar flotando en el aire. Además, funciona íntegramente con energía renovable, gracias a placas solares y baterías instaladas por su propietario. Con capacidad para hasta cuatro personas, este alojamiento ha sido utilizado no solo para estancias turísticas, sino también como escenario de vídeos musicales y fiestas privadas antes de convertirse en una opción accesible para el público a través de Airbnb.

Desde su incorporación a la plataforma, el jet ha recibido una gran acogida por parte de los clientes. Actualmente, cuenta con una puntuación de 4,89 sobre 5 estrellas, con una inmensa mayoría de reseñas positivas. “¡Qué joya de hallazgo!”, comentó una usuaria recientemente, mientras que otros huéspedes aseguraron haber tenido “una estancia fantástica” en el peculiar alojamiento.