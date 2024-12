Una familia reserva sus vacaciones en un hotel de Grecia por 9.000 € y cuando llegan les dicen que no hay habitaciones: “Queríamos disfrutar sin estrés...”

Santorini, Grecia (Adobe Stock).

Planear unas vacaciones puede ser un proceso tan emocionante como abrumador. Desde la elección del destino hasta la reserva del alojamiento, cada decisión parece crucial para garantizar una experiencia satisfactoria. Por ello, organizar un viaje, aunque en principio resulte una tarea gratificante, requiere atención al detalle, paciencia y una preparación meticulosa. Una planificación adecuada no solo asegura un itinerario fluido, sino que también minimiza los contratiempos y maximiza la satisfacción del viajero.

Sin embargo, esto no siempre depende del turista, pues en algunas ocasiones surgen contratiempos inesperados que truncan las vacaciones de forma inesperada. Incluso hay situaciones que la reserva no se registra de forma correcta y el viajero se encuentra sin alojamiento en una ciudad desconocida. Esto es precisamente lo que le ha pasado a una familia británica compuesta por nueve personas que había planeado disfrutar de una semana de vacaciones en Grecia. Esta se encontró con un inesperado giro cuando llegaron al hotel que había reservado con un año de antelación y pagado por adelantado.

En lugar de la esperada estancia relajante, el personal del hotel les informó que no había habitaciones disponibles. “No hay plazas libres”, les dijeron, dejando a la familia en una situación incómoda y sin opciones inmediatas, tal y como cuenta la BBC. El suceso, que ocurrió en la isla griega de Kos, y pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los viajeros al depender de los servicios de reservas online y agencias de viajes. La familia había reservado la estancia con Easyjet Holidays, pagando el equivalente a 9.000 euros por su alojamiento. Sin embargo, su tan esperada semana de descanso se transformó en una experiencia de caos logístico.

Tres días separados y desplazamientos constantes

Isla de Grecia (Adobe Stock).

A falta de espacio en el hotel, la familia se vio obligada a pasar los primeros tres días de sus vacaciones alojándose en diferentes hoteles de la zona. Cada día, los miembros de la familia tuvieron que tomar taxis para encontrarse, lo que supuso una molestia considerable. Finalmente, cuatro días antes de su partida, lograron reunirse en un solo hotel, aunque la situación ya había alterado por completo el propósito de su viaje.

“Solo quieres relajarte y disfrutar del tiempo con tu familia, pero en lugar de eso, estuvimos atrapados en una especie de ‘viaje’ entre hoteles”, comentó la madre de la familia a la BBC. La experiencia, en lugar de ser una escapatoria relajante, se convirtió en una serie de gestiones y desplazamientos que arruinaron el objetivo principal de las vacaciones. Tras este incidente, la familia solicitó una indemnización por los inconvenientes sufridos.

EasyJet Holidays ofreció inicialmente una compensación de 420 euros, pero la familia consideró que esta cantidad no reflejaba adecuadamente los daños sufridos, especialmente teniendo en cuenta la molestia, los gastos adicionales de transporte y el tiempo perdido. Ante la insistencia de la familia, la cifra fue incrementada hasta 1.320 euros y luego a 2.400 euros, pero la madre sigue considerando que la oferta es insuficiente. “Lo único que queríamos era disfrutar de unas vacaciones sin estrés. Si no podemos recuperar todo el dinero, lo mínimo que esperábamos era una compensación más generosa”, declaró la madre.

Intervención de ABTA

Según el mismo medio, la situación ha generado cierta atención en la industria de los viajes, y un portavoz de la Asociación de Agentes de Viajes de Gran Bretaña (ABTA) indicó que la familia había recurrido a ellos para presentar una queja formal. Según el portavoz, la familia había sido informada de la posibilidad de utilizar el sistema de arbitraje de la asociación para resolver el conflicto de manera más formal y satisfactoria.

“Al final del día, no esperas tener que lidiar con todo esto mientras estás de vacaciones. No quieres estar en contacto con la dirección del hotel, llamar constantemente a EasyJet, ni perder tiempo con quejas”, comentó la madre de familia. “Lo único que queríamos era desconectarnos y relajarnos, y eso no fue posible”, agregó.