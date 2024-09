La realidad de la nueva normativa de líquidos en el equipaje de mano, según AENA: afecta a España, pero no igual que a otros países

Control de seguridad en el aeropuerto (Shutterstock España).

El pasado 31 de julio, la Comisión Europea (CE) hacía pública en el Diario Oficial de la UE la nueva normativa para el control de los líquidos en los aeropuertos. Esta medida, que entró en vigor el domingo 1 de septiembre, supone nuevas restricciones para estos elementos y afectará principalmente a aquellos aeropuertos que cuentan con sistemas de detección de explosivos para equipaje de mano (EDSCB).

Estos sistemas se encuentran instalados en diferentes aeropuertos de la UE y permiten pasar los escáneres sin necesidad de sacar los líquidos y dispositivos electrónicos de dicho equipaje. Muchos de estos aeropuertos, además, permitían llevar más de 100 ml, algo que con la nueva normativa se ha restringido. Todas estas nuevas medidas han causado un gran revuelo en la comunidad europea y concretamente en España.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues según explica AENA a Infobae España, estas nuevas restricciones apenas afectan a los aeropuertos españoles. “El reciente cambio normativo de la CE, con efectos desde el 1 de septiembre, impide, aun con estas máquinas, llevar líquidos por encima de los 100 ml. En España, nunca se ha superado esa cantidad, por lo que en este momento no se ve afectada por los cambios”, detallan.

¿En qué consiste la nueva normativa?

Tal y como detalla AENA a este medio, la nueva normativa consiste en la implantación de nuevas máquinas de inspección en controles de seguridad. Estas son las conocidas como EDSCB, que a diferencia de otros aeropuertos de la Unión Europea, en España no se habían instalado aún. Estos sistemas “disponen de una tecnología que facilita mantener en el equipaje de mano sin sacarlo en los filtros de seguridad, es decir, no es necesario sacar las bolsas de líquidos con envases de hasta 100 ml, así como los dispositivos electrónicos”, detalla la empresa pública.

Cabe destacar que las restricciones no son distintas para los países que sí cuentan con las máquinas EDSCB, sino que afectan de una manera diferente. En este sentido, mucho de los aeropuertos que operan con estos sistemas de seguridad permitían el paso de líquidos con más de 100 ml. Ante esto, se ha decidido unificar las restricciones, limitando los envases de líquidos a 100 ml para todos los aeropuertos de la Unión Europea. Esta medida afecta especialmente a aquellos aeródromos que no contaban con esta restricción previamente.

¿Qué cambios supone en España?

En este sentido, esta nueva medida no afecta a ningún aeropuerto de nuestro país, pues en ningún momento se ha permitido llevar líquidos que superen los 100 ml. No obstante, desde AENA afirman a Infobae España que en los próximos años se implantarán de forma progresiva los sistemas de detección de explosivos para equipaje de mano (EDSCB) en los principales aeropuertos españoles. Concretamente, los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat serán los primeros en recibir estas nuevas máquinas de inspección de alta tecnología. Cuando estén instaladas, ya no será necesario sacar los líquidos y los dispositivos electrónicos del equipaje de mano, y por ello la nueva normativa afecta a nuestro país, pero habrá que esperar para su aplicación.

Este proceso tendrá una proyección a cinco años, conforme al acuerdo marco firmado, lo que asegura una modernización y mejora continuas de los procedimientos de seguridad en estos importantes puntos de entrada y salida del país. AENA sostiene que, con la incorporación de estas tecnologías se alinea con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, optimizando los procedimientos y reafirmando el compromiso con la seguridad de los viajeros. Además, afirma que estos sistemas se encuentran una fase de prueba y que “informará cuando se generalice para los pasajeros en los aeropuertos donde sea posible. Mientras tanto, la normativa no cambia”.

