El impresionante castillo que se vende por 60.000 euros en Japón

Se vende un castillo por 60.000 euros En Japón (Efe)

En la localidad de Akabira, situada en la prefectura de Hokkaido al norte de Japón, se ha anunciado la venta de un imponente castillo de seis plantas ubicado a orillas de un estanque. El precio de venta propuesto es de diez millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 61.602 euros. Esta emblemática construcción, erigida en 1991, está fabricada de hormigón y acero reforzado. Originalmente, pertenecía al propietario de una fábrica dedicada a la creación de muñecas tradicionales japonesas.

Según reveló Stephen Underwood a EFE, agente de la inmobiliaria Century21 Niseko HouseBank a cargo de la venta, la fábrica producía muñecas principalmente para dos celebraciones importantes en Japón: el Día de la Niña el 3 de marzo y el Día de los Niños el 5 de mayo. Sin embargo, la disminución de la tasa de natalidad en el país y la competencia de muñecas fabricadas en China provocaron la pérdida de la fortuna del dueño.

La propiedad ahora se considera apta para ser transformada en un hotel boutique, un parque temático o una cafetería con diseño novedoso, divergiendo significativamente del negocio original que incluía un escaparate de las muñecas producidas en la fábrica, junto con un restaurante y una tienda de regalos. Underwood sugirió que adquirir esta propiedad representa una oportunidad única para quienes no poseen una gran fortuna, pero desean emprender un negocio.

Gastos de reparación que aumentan el precio

El castillo que se vende en Japón por 60.000 euros (EFE).

La reparación de los daños en la estructura del castillo se estima en ocho millones de yenes (aproximadamente 49.302 euros), lo que prácticamente duplicaría su coste. Además, la propiedad acarrearía un impuesto anual de 1,2 millones de yenes (unos 7.393 euros) y la comisión para el agente intermediario se calcula en 396.000 yenes (alrededor de 2.440 euros).

El agente también señaló que los costes de renovación variarán según lo que desee hacer el nuevo propietario. Por ejemplo, si el plan se limita a acondicionar el jardín añadiendo césped y plantando algunos cerezos, además de abrir una cafetería en la planta baja, el gasto no superaría los cinco millones de yenes (cercano a los 30.803 euros).

El terreno en oferta abarca una extensión total de 5.045 metros cuadrados, con el castillo ocupando 1.571 metros cuadrados de ella. En cuanto a la ubicación, la propiedad se encuentra a 108 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Chitose, a 95,5 kilómetros de la estación de tren de Sapporo y a tan solo 3,1 kilómetros de la estación de Akabira.

El castillo histórico que se puso a la venta por 5 millones

Castillo de Pedraza, en Segovia (Shutterstock).

Una de las fortalezas más bonitas de España también ha salido a la venta recientemente. Se trata del castillo de Pedraza, situado en la pintoresca localidad de Segovia. La agencia Sotheby’s International Realty lo en el mercado por un valor de 5 millones de euros, esta fortaleza medieval ofrece a sus potenciales compradores la oportunidad única de poseer un pedazo de historia, además de disfrutar de vistas excepcionales de la región.

Originario del siglo XIII, el castillo ha tenido un papel predominante en la historia del pueblo que lleva el mismo nombre, alcanzando su apogeo cuando fue adquirido por la familia Herrera en el siglo XV, la cual realizó importantes remodelaciones. Posteriormente, pasó a ser propiedad de la familia Velasco, jugando un rol vital en la defensa y administración del área. Este monumento arquitectónico es un fiel representante de la arquitectura militar de la Edad Media en España, destacando en este sentido sus sólidas murallas de piedra y su imponente torre del homenaje.

Además de su valor histórico y arquitectónico, el castillo ha sido un punto de interés cultural gracias al pintor Ignacio Zuloaga, quien adquirió la fortaleza en 1926 y la restauró parcialmente para establecer su taller. Esto dio paso a la creación del Museo Zuloaga, habilitado por los descendientes del artista en una de las torres, enriqueciendo aún más el legado cultural del lugar. Su localización estratégica no solo proporcionaba ventajas defensivas en el pasado, sino que actualmente ofrece espectaculares vistas panorámicas que enamoran a sus visitantes. En la actualidad, la agencia de lujo ya no tiene el anuncio en su web, pero no ha trascendido si el inmueble ya tiene un nuevo propietario.

**Artículo elaborado con información de EFE