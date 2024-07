¿Está tu coche afectado por el cártel de coches?: OCU te ayuda a reclamar hasta el 10% de su valor

Coches aparcados en un concesionario al aire libre (Freepik)

¿Compraste un vehículo entre los años 2006 y 2013? Si es así, probablemente pagaste un precio más alto de lo habitual y seas uno de los miles de afectados por el llamado como cártel de coches. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a los fabricantes por una práctica ilegal que ha hecho que los propietarios de vehículos hayan pagado entre un 10% y un 15% más del precio real del vehículo entre los años afectados. Si eres uno de los afectados y estás interesado en reclamar, OCU ya ha lanzado demandas colectivas contra las marcas y cualquiera puede sumarse a ellas para recuperar su dinero sin tener que preocuparse por las gestiones ni el papeleo.

Ahora bien, ¿qué es exactamente el cártel de coches? Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, los fabricantes y los concesionarios hicieron un pacto ilegal que fijaba descuentos máximos y ciertas condiciones comerciales. Por eso, el precio final que pagaron los consumidores por los vehículos fue muy elevado en comparación con el que debería haber sido de no existir dichos acuerdos.

Ya en 2020, OCU inició las acciones judiciales para ayudar a los propietarios de los vehículos afectados a recuperar su dinero sin complicaciones. Y dos años más tarde, en 2022, el Tribunal Supremo confirmó todas las sanciones contra el cártel de coches. OCU ya ha presentado varias acciones colectivas contra muchas de las marcas por esta práctica, a las que ya se han sumado miles de propietarios afectados que quieren reclamar su dinero.

En los próximos meses, la Organización de Consumidores y Usuarios también presentará una demanda colectiva contra Renault. En el caso de esta marca, la DGT sí ha facilitado al Juzgado –a petición de OCU– los datos de los compradores afectados por el cártel de coches entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Si tienes un Renault, o has sido propietario, aunque ya no lo tengas, mira en el buzón de casa, porque OCU ha enviado una carta informativa a todos los usuarios afectados para informarles sobre los pasos a seguir si quieren recuperar su dinero.

Si la has recibido, puedes unirte a la reclamación de OCU por el sobrecoste que pagaste en la compra de tu vehículo. En las acciones judiciales, contra Renault y contra el resto de fabricantes, OCU reclama hasta el 10% del precio de compra en concepto de indemnización. Sin embargo, la devolución final puede variar en función de la fecha de la compra y al sumar también los intereses de demora.

Cómo reclamar tu dinero con OCU

Presentar una reclamación por el cártel de coches con OCU es un proceso mucho más sencillo de lo que crees. Si tienes (o tenías) un Renault y has recibido una carta en tu buzón, solo tienes que seguir los pasos para unirte a la próxima demanda colectiva de OCU. Pero si no la has recibido, e igualmente tienes un Renault afectado, solo necesitas enviar toda tu documentación a OCU y adherirte a la reclamación colectiva.

El primer paso para poner una reclamación contra Renault con OCU es saber si tu vehículo está afectado. Podrás comprobarlo fácilmente aquí con solo introducir la fecha de compra. A partir de ahí, podrás sumarte fácilmente a la acción colectiva contra Renault que la Organización de Consumidores y Usuarios va a presentar próximamente.

Pese a que los procesos judiciales en España son lentos, con OCU tendrás la tranquilidad de saber que la reclamación está en buenas manos. Si ya has comprobado que tu vehículo es uno de los afectados, te informarán sobre todos los aspectos de la demanda colectiva, como plazos o documentación necesaria, y si estás conforme, reclamarán tu dinero como afectado del cártel de coches.

La Justicia ya le ha dado la razón a miles de propietarios afectados. Además, lo mejor de presentar una reclamación con OCU es que te asesoran durante todo el proceso y te guían para que tus preocupaciones queden atrás. Podrás recuperar fácilmente tu dinero sin pasar por procesos larguísimos y sin dolores de cabeza.

*Contenido desarrollado en colaboración con OCU