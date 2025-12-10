El Corner

Este colchón viscoelástico de matrimonio FLEX ofrece la máxima firmeza y adaptabilidad: tiene un descuento del 60%

La calidad FLEX ahora es más accesible, porque el Pacific Visco cuesta solo 679 euros

La tapicería Stretch con tecnología
La tapicería Stretch con tecnología Fresh Plus® ayuda a equilibrar temperatura y humedad durante la noche.

Carrefour pone al alcance de tu mano un colchón viscoelástico de matrimonio FLEX de gama superior del que destacan su firmeza, su adaptabilidad y su transpiración: Durante la Cyber Week, ¡cuesta un 60% menos!

Ideal para quienes quieren mejorar su descanso, este colchón FLEX está hoy a precio de ganga. Así que si el tuyo ya te produce molestias y crees que es momento de cambiarlo, tenlo claro... no vas a encontrar otra oportunidad como esta.

Comprar el colchón FLEX de 150x190cm en Carrefour

Características de este colchón FLEX

  • Viscoelástica a doble cara
  • Firmeza alta y gran adaptabilidad
  • Sistema Commodo® de transpiración
  • Tapicería Stretch con Fresh Plus®
  • Altura total: 26,5 cm

Todos los detalles del colchón rebajado FLEX

No todos los días se tiene la oportunidad de encontrar chollazos cuando de colchones se trata, pero hoy sí: hoy el colchón Pacific Visco de 150x190 cm, con doble cara viscoelástica, está tirado de precio. De él nos gusta que ambas caras recuperan lentamente su forma, manteniendo su memoria con el paso del tiempo y proporcionando una sensación envolvente que alivia tensiones musculares y mejora la circulación.

Su firmeza alta lo hace adecuado para quienes buscan un mayor soporte y su Sistema Commodo® favorece la adaptabilidad del cuerpo y mejora la transpiración de los rellenos. Por su lado, la tapicería Stretch con tecnología Fresh Plus® ayuda a equilibrar temperatura y humedad durante la noche, lo que aporta un extra de confort. Además, está diseñado para darle la vuelta fácilmente y prolongar su vida útil. ¿Lo mejor? Que hoy puedes olvidarte de pagar 1.699 euros por él, porque Carrefour lo ha rebajado un 60% y cuesta solo 679 euros.

Comprar el colchón FLEX con 60% de descuento

Preguntas frecuentes sobre el colchón Pacific Visco de FLEX

Es posible que tengas algunas dudas acerca de la compra de este colchón FLEX en Carrefour. Te las resolvemos.

¿Cuáles son sus dimensiones totales?

En la versión estándar de 150×190cm su grosor ronda los 26,5 cm.

¿Qué sensaciones ofrece al tumbarse?

Su firmeza es alta, pero a la vez se adapta al cuerpo y alivia los puntos de tensión.

¿Es recomendable darle la vuelta de tanto en tanto?

Sí. Al ser un colchón de doble cara útil, se recomienda girarlo cada cierto tiempo para un uso equilibrado de ambas caras, lo que ayuda a prolongar su vida útil.

¿Es adecuado para personas con alergias o sensibilidad al polvo?

Lo es. El colchón se describe como hipoalergénico y está diseñado para fomentar un descanso higiénico.

¿Qué base conviene usar con este colchón?

Se recomienda una base transpirable o láminas para asegurar una correcta ventilación y soporte.

Comprar el colchón FLEX con 60% de descuento

Solo por un tiempo limitado, puedes llevarte la calidad FLEX a un precio de loco. ¿Cada cuánto se ve un descuentazo del 60% en colchones? Aprovecha la Cyber Week de Carrerfour y cómpralo antes de que expire la oferta.

