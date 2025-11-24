4 ofertas que están arrasando en el Black Friday + sin IVA de Mi Electro

Hasta el 30 de noviembre se suman descuentazos especiales, la famosa campaña sin IVA y condiciones pensadas para que la compra sea tan emocionante como segura.

Se acerca ese momento del año en el que las búsquedas se disparan, las comparativas entre productos se tornan una tarea diaria y todos estamos pendientes de los descuentos de nuestras marcas favoritas. El Black Friday es, para muchos consumidores, la cita más esperada del último trimestre... y para Mi Electro, es la oportunidad ideal para demostrar por qué sus clientes no solo compran, sino que se convierten en fans. Hasta el 30 de noviembre podrás conseguir cientos de artículos con grandes descuentos en el Black Friday de Mi Electro junto con la promoción sin IVA: “Descuentazos que te convierten en fan”.

Aunque la campaña sin IVA y el Black Friday de Mi Electro son ya de por sí irresistibles, detrás de cada oferta hay algo más: una experiencia sencilla, cercana y que genera tanta confianza que quien la vive ya no necesita seguir buscando. Esa es justamente la historia de Julián , un trabajador de 45 años, experto en comparar antes de comprar hasta que dio con Mi Electro. Allí quedó tan satisfecho con el trato cercano, el asesoramiento experto y la fantástica experiencia postventa que dejó de seguir buscando.

Con su historia como ejemplo, Mi Electro refuerza todas esas razones por las que miles de personas la eligen como su tienda de confianza. A los servicios habituales, tales como envíos en 24 h, instalación profesional y atención personalizada online y en más de 500 tiendas físicas .

Hasta el 30 de noviembre se suman descuentazos especiales, la famosa campaña sin IVA y condiciones pensadas para que la compra sea tan emocionante como segura. ¿Quieres descubrir algunos de los productos que hacen que tantos clientes se conviertan en fans? Sigue leyendo; te hemos preparado un listado con electrodomésticos con ofertas que están arrasando.

Lavadora Artica -12Kg Clase A

Si necesitas renovar tu lavadora, Mi Electro te lo pone fácil este Black Friday 2025: este modelo Artica tiene unas características muy buenas y encima cuenta con una gran rebaja.

De gran capacidad y alta eficiencia, esta lavadora Artica está pensaba para hogares que necesitan buen rendimiento y ahorro energético a su misma vez. Con 12 kg de capacidad, permite lavar grandes cantidades de ropa de una sola vez, por lo que se convierte en un modelo ideal para familias o para aquellos que necesiten lavar prendas grandes como edredones o colchas.

Smart Star, fin diferido, bloqueo infantil, display LED y un descuento especial por el Black Friday.

Cafetera Automática Delonghi - 13 configuraciones

Si eres de esas personas que no saben empezar el día sin tomarse una taza de café o de aquellas otras que necesitan uno después de cada comida, entonces te interesa esta oferta. Esta cafetera De’Longhi es ideal para preparar dos tazas a la vez con solo tocar un botón y conseguir los aromas y las cantidades adecuadas en cada ocasión.

Solo durante el Black Friday de Mi Electro, puedes llevarte a casa esta cafetera con la que preparas bebidas cremosas y personalizadas a un precio reducido. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad?

TV TCL 65″ - 4K, Ultra HD, MiniLED

Si llevas tiempo esperando el momento perfecto para comprar una televisión nueva para tu salón, ahora es cuando debes hacerlo. Pantalla de 65″, mezcla de las tecnologías QLED y OLED y una calidad de imagen excepcional para que disfrutes al máximo de tus películas o series favoritas. ¿Y qué te parece ver un partido de fútbol de tu equipo favorito con unos colores de lo más nítidos?

Los contrastes, los detalles y el brillo de esta televisión TCL son excepcionales, por eso pensamos que merece la pena comprarla ahora que, por el Black Friday de Mi Electro, tiene una buena rebaja en su precio.

Cámara Insta360 X5

Como última opción te mostramos otro de los productos topventa en Mi Electro que, solo por unos días, estarán de rebajados. Se trata de la cámara de acción Insta360 X5, con pantalla táctil cubierta con cristal templado y ultrabrillante de 2,29″.

Robusta, para soportar cualquier aventura, esta cámara es resistente al agua hasta 10 metros, lleva carcasa para buceo, dispone de 4 micrófonos e incorpora un nuevo y moderno algoritmo que garantiza un sonido en X5 nítido, equilibrado y natural. Además, está actualizada con el modo de Mejora Direccional más nuevo, gracias al que se pueden reencuadrar los vídeos y conseguir un sonido que sigue a la acción.

Estas son solamente cuatro ofertas del Black Friday 2025 de Mi Electro. Cuatro productos que a nosotros nos parece que merece la pena comprar ahora que están de oferta. Pero en la tienda online de Mi Electro encontrarás productos de todo tipo rebajados, así que puedes entrar a navegar por ella y descubrir esos chollazos que tanto tiempo llevar esperando. Ahora bien, prepárate para convertirte en algo más que un cliente. La experiencia de compra será tan satisfactoria, que una vez la pruebes siempre volverás.