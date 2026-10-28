Marcos Llorente carga contra Óscar Puente: "Twitter no es tu trabajo, como siempre le echarás la culpa a otro"

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El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente cargó duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que le exigió "responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", después del accidente ferroviario en Toledo de este miércoles, asegurando que en su trabajo "ha sido un puto desastre" y ahora le echará "la culpa a otro".

"Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", escribió el futbolista en su perfil de 'Instagram', en una 'storie' que también compartieron el portero del Real Madrid Thibaut Courtois y el lateral del Getafe CF Dani Carvajal.

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El campeón del mundo este verano aseguró que está "harto de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen".

"Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare", dijo con dureza.

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La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 30 fallecidos, según fuentes del Gobierno a TVE. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.