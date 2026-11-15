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Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 15 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Para llevarte el premio mayor tienes que acertar los seis resultados de la combinación ganadora más al caballo ganador de la carrera (Infobae)
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar los seis resultados de la combinación ganadora más al caballo ganador de la carrera (Infobae)
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Lototurf, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, informó los resultados ganadores del sorteo de este 15 de noviembre publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Lototurf, tan sólo se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

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Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este lapso se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se degrade ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Combinación ganadora del Lototurf

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026.

Resultados: 9 18 22 24 30 31.

Caballo ganador: C6.

Reintegro: R8.

Esta lotería se lleva a cabo todos los domingos y los resultados ganadores son difundidos a las 21:15 horas. En algunas ocasiones se efectúa sorteo entre semana, jueves o miércoles, en este caso los números ganadores son publicados a las 22:05 horas.

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Paso a paso: ¿Cómo ganar Lototurf?

Los pasos para jugar Lototurf son muy sencillos (Europa Press)
Los pasos para jugar Lototurf son muy sencillos (Europa Press)

El primer paso para jugar al Lototurf es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego debes de definir el número de tu apuesta que está conformada por dos partes:

La primera es elegir seis dígitos entre el 1 y el 31. La segunda es escoger un número del 1 al 12 que corresponde al dorsal un caballo a la 4ª carrera de la jornada de Turf.

Con tu apuesta ya definida concluye la compra. El costo para jugar en esta lotería es de apenas un euro.

Para ganar el premio mayor el número de tu apuesta debe de coincidir con los seis dígitos de la combinación ganadora, más el dorsal del caballo que ganó la carrera. Sin embargo, puedes ganar un premio desde un acierto.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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