Damián Quintero dice adiós al karate en cuartos de final del Mundial

El karateca español Damián Quintero cayó este sábado en cuartos de final del Mundial que se está celebrando en El Cairo y puso fin a su exitosa carrera tras más de 20 años en la alta competición y un amplio palmarés que no pudo agrandar en su adiós.

El malagueño había anunciado el pasado 14 de octubre que pondría fin a su carrera deportiva después de la disputa de estos Mundiales y no lo pudo hacer con una nueva medalla. El estadounidense Ariel Torres apeó al español en la ronda de cuartos de kata masculina, con 41,30 puntos por los 42,40 del americano.

"Llegó la hora. Hoy tuvimos nuestro último baile. Han sido muchos años de trabajo, de sacrificios. Toda una vida dedicada a mi pasión. Me vienen muchos recuerdos imposibles de olvidar y mucha gente a la que agradecer. El camino ha sido tan largo que sería imposible mencionaros a todos, pero no puedo dejar de lado a mis padres, a mi mujer y a mi equipo", escribió Quintero en sus redes sociales.

"No quería decir adiós hoy, pero por desgracia en nuestro deporte no todo está en nuestra mano. Dije que no me iría arrastrándome por los tatamis, y aunque me voy sin medalla de mi último campeonato, lo hago con la dignidad intacta y mi último kata como siempre lo imaginé, dejándome el alma y con sensación de haber sido el ganador. Seguiré luchando, ahora fuera del tatami, para que nuestro deporte reciba el respeto que merece. Ha sido un viaje maravilloso", añadió.

Quintero, que defendía título en Egipto, culminó así su espectacular carrera: más de 130 medallas internacionales, como uno de los mejores karatecas de la historia en la modalidad de kata. El español se retira con nueve medallas mundiales (dos de ellas de oro) y 27 europeas (13 doradas), además de haberse colgado la medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio de 2021.

Por otro lado, el sábado dejó las primeras medallas para España, en la modalidad de Parakarate, con la plata de Carlos Huertas y el bronce de Lucía Sánchez, ambos en la categoría de K-21.