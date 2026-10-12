Simeone: “¿La final del Metropolitano? Vamos al partido a partido, en eso somos fuertes”

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Madrid, 12 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no miró más allá del partido de este martes contra el Manchester United en la Liga de Campeones, cuando fue preguntado por el hecho de que la final sea en el estadio Metropolitano, y remarcó que la “realidad es el día a día” y el “partido a partido”, en el que su equipo es “fuerte”.

“Entiendo la postura de ustedes de posicionarse en profundidad sobre la final de la 'Champions', que se juega en el Metropolitano, siempre está la situación de si se llega a la final… La realidad es el día a día y el partido a partido. No alimentemos situaciones que se generen fácilmente: ‘si llegamos a la final…’. No. Vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes”, advirtió en la rueda de prensa en el escenario de esa final y del duelo contra los Diablos Rojos este martes.

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“El Manchester United tiene una gran presión en campo tuyo, con mucha agresividad, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo con la presión y jugadores rápidos. Más allá de los resultados, que fueron más empates, el rival genera lo que generó el año pasado. Es el Manchester, un equipo fuerte y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, avisó.

Simeone espera “elegir lo mejor posible” su equipo para el partido y “tener la calma de gestionar de la mejor manera los que empiecen” el encuentro de este martes. “Porque el partido va a ser largo, va a ser duro y necesitamos gestionar bien los esfuerzos para competir bien”, advirtió el preparador argentino.

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“Considero que el equilibrio ofensivo y defensivo siempre nos ha fortalecido. Cuando el equipo trabaja en equipo, evidentemente empieza a hacer cosas importantes”, trazó el técnico sobre su idea, sin revelar quién comenzará el duelo de este martes, entre los que podría estar Julián Alvarez, que jugó todo el segundo tiempo en Vitoria.

Aún no ha marcado el atacante argentino en esta campaña. “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol. No solamente él. Es verdad que, más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo que puede asociarse muy bien, puede asistir y tiene muchas más herramientas más que el gol”, expuso.

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“El otro día hizo un buen segundo tiempo. Esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”, abundó el técnico, que también habló de Álex Baena y Ademola Lookman, en situaciones diferentes en este inicio de curso, al contrario que el anterior. El español es decisivo. El nigeriano está lejos de su mejor nivel.

Simeone achacó esas diferencias actuales “al momento de cada futbolista”. “No creo que haya un futbolista que mantenga el nivel siempre en ‘10’. Hay una baja. Está claro que Lookman no está en el momento que quiere estar y como nosotros lo queremos ver, pero trabaja todos los días buscando ser el jugador que es. Es gambeteador. Necesita gambetear, perderla e insistir porque lo hará bien y tiene gol”, explicó.

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“Álex viene de una campaña con lesiones, irregular para lo que él quería darnos en su primera temporada. Campeonato del mundo, confianza, seguridad y gran momento. Y tratar de gestionar los momentos mejores de cada uno para el bien del equipo”, añadió.

El Atlético inició la competición con una derrota por 2-1 en Anfield contra el Liverpool. “Sabemos las dificultades que tiene esta competición. Este formato te obliga, sea de local o de visitante, el primero o el último partido, a intentar sumar. Evidentemente necesitamos puntos como necesitan todos los equipos”, valoró.

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