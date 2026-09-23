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Bucsa y Sorribes llevan a España a semifinales 18 años después

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Pekín, 23 sep (EFE).- Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo llevaron este miércoles a España a sus primeras semifinales de la Copa Billie Jean King desde 2008 al derrotar a las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva por 6-2 y 7-5, en el dobles decisivo de los cuartos de final.

Sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, Bucsa, número 14 del mundo en dobles, y Sorribes (106), bronce olímpico en París 2024, necesitaron dos horas y ocho minutos para superar a Danilina (6) y Kulambayeva (105) y cerrar la eliminatoria por 2-1.

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Jessica Bouzas (93) había adelantado a España al vencer por un doble 6-2 a Sonja Zhiyenbayeva (384), antes de que Yulia Putintseva (78) igualara el cruce con su triunfo por 6-2, 3-6 y 6-1 ante Bucsa (35). España se enfrentará este viernes a Chequia por un puesto en la final. EFE

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