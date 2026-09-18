Luis de la Fuente: “Ahora mismo, no tengo dudas de que la final se jugará en España”

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Las Rozas (Madrid), 18 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró este viernes que “ahora mismo” no tiene “dudas” de que será España el país que albergue la final del Mundial en 2030, que organiza junto a Portugal y Marruecos, con este último país pujando por acoger dicho encuentro.

“Mi opinión, lo que puedo controlar. La final se debería jugar en España. Por muchos motivos. Dicho esto, todavía queda tiempo por delante para decidir y la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España a nivel deportivo, infraestructura… Ahora mismo, no tengo dudas de que se vaya a jugar en España”, dijo este viernes en rueda de prensa.

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Luis de la Fuente mantuvo su confianza en que España acogerá la final, en una decisión aún por determinar por parte de la FIFA a la vez que, hace una semana, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

Por otro lado, De la Fuente no quiso entrar a valorar una posible renovación de contrato, que ya dio por hecha el miércoles Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Para Louzán, De la Fuente es "el mejor seleccionador de la historia por los títulos que le avalan", al haber ganado un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones, pero también por su personalidad, trabajo y eficacia", así como la "estabilidad y confianza" que ha dotado a la selección.

"El público español le quiere y le admira. Le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba en el top diez de los que mejores condiciones económicas. Y lo va a estar. Estamos rematando el acuerdo para que esté unos cuantos años más lleva", subrayó.

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Preguntado por esto, el seleccionador español se mostró “feliz y encantado” de continuar más allá de 2028, como marca su actual contrato, pero no dio más detalles.

“No soy yo el que va a dar la noticia referente a la renovación. Por parte de la RFEF y por mi parte estamos felices y encantados de continuar, pero será la RFEF la que dará la información y lo comunicará en su momento”, señaló.

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De la Fuente, tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el 19 de julio -segundo para España después del de Sudáfrica 2010-, afrontará un nuevo reto, la Liga de Naciones, que cambia de formato con cuatro partidos en una misma ventana.

“No me gusta, prefería el formato anterior. Tenemos cuatro partidos de gran exigencia y en dos tenemos sólo dos días de descanso con desplazamiento, viajes… prefería el formato anterior con más descanso y se cuida más la salud de los futbolistas. Más claro, el agua”, valoró el seleccionador español.

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A su vez, el técnico contó una anécdota tras la final del Mundial y no se mostró preocupado por el hecho de que, tras ganar el mayor torneo de selecciones del mundo, les falte ambición a sus futbolistas.

“Lo único que me ocupa es la salud de los futbolistas. Que estén en buenas condiciones y en disponibilidad de contar con ellos. Voy a contar una primicia -bromea-. Nada más terminar el partido de la final, en caliente, dos o tres minutos tras acabar, un jugador del que no digo su nombre, pero que lleva mucho tiempo con nosotros, vino y me dijo ‘míster, ¿ahora que nos queda por ganar?’ y le dije que el partido del 26 de septiembre contra Inglaterra”, desveló el técnico.

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“No nos vale con lo que hemos hecho en el Mundial, hay que ser mejores. Esa es nuestra cultura. No tengo ninguna duda ni preocupación en ese sentido. En la vida es muy difícil ganar. Se pierde más que se gana, en el deporte más todavía. Vamos a intentar estar en disposición por ganar sabiendo que somos el rival a batir", señaló. EFE

(foto) (vídeo)