Los alemanes copan las hipotecas de extranjeros en España: suponen el 15,6% de las solicitudes

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º (Francisco J. Olmo / Europa Press)

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Alemania se consolida como el principal país de origen de las personas extranjeras no residentes que solicitan hipotecas en España, siendo el 15,6% del total de peticiones registradas entre abril y junio, según el último informe trimestral de Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026. La cifra amplía la ventaja alemana sobre el resto de nacionalidades y alcanza una distancia de cinco puntos porcentuales respecto a Reino Unido, que se mantiene en segunda posición pese a perder terreno frente a la comunidad germana.

El top 3 lo completa Suiza, que desplaza a otros competidores tradicionales del mercado hipotecario español y alcanza el 9,6% de las solicitudes en primavera. Le siguen de cerca Francia (9,1%) y Países Bajos (8,3%). Estados Unidos, por su parte, ocupa la sexta plaza con un 5,9% de la demanda total.

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El listado de las diez nacionalidades más activas se cierra con Irlanda (4,5%), Bélgica y Suecia (ambas con 3,6%) e Italia (2,3%). En conjunto, estas diez comunidades foráneas concentran prácticamente toda la demanda hipotecaria internacional que se tramita.

Los no residentes solo representan el 3% de la demanda hipotecaria total

Aun así, el peso real de los no residentes dentro del mercado hipotecario de nuestro país sigue siendo reducido. Las solicitudes de extranjeros sin residencia en España representaron apenas el 3% de la demanda total gestionada por el portal inmobiliario en el segundo trimestre. La inmensa mayoría de las peticiones, un 81,8%, correspondió a la compra de primera vivienda por parte de residentes, mientras que el 8,9% se destinó a segundas residencias y el 4,5% a mejorar las condiciones de hipotecas ya firmadas.

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Y, a diferencia de los compradores nacionales que priorizan Madrid o Barcelona como principales destinos hipotecarios, los no residentes se interesan más por el litoral mediterráneo. La Comunidad Valenciana absorbe por sí sola casi un tercio de las solicitudes, con el 32,3% del total, seguida de Andalucía con el 19,9% y Cataluña con el 14%.

Viajeros en el aeropuerto de Palma de Mallorca en una imagen de archivo. EFE/CATI CLADERA/Archivo

Por detrás se sitúan Madrid (6,5%), Canarias (6,3%), Baleares (5,8%) y Murcia (5,4%). El resto de comunidades autónomas registra un peso inferior al 2% dentro de la demanda hipotecaria extranjera, lo que confirma la marcada preferencia de este perfil de comprador por las zonas costearas frente al interés que despiertan las grandes capitales entre los compradores españoles.

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El precio medio de compra ronda los 265.000 euros

El informe sitúa el precio medio de compra solicitado por los no residentes en 265.093 euros, una cifra que supera en un 3,6% la registrada en la primavera de 2025 y que se ubica claramente por encima de la media nacional, de 207.569 euros. Aun así, casi el 70% de las solicitudes corresponde a inmuebles valorados por debajo de los 200.000 euros, mientras que solo el 2,7% se destina a propiedades de más de medio millón de euros.

La capacidad económica de estos solicitantes también se sitúa muy por encima de la media española. La renta disponible de los hogares extranjeros alcanza un promedio de 6.779 euros mensuales, el doble que la media nacional, fijada en 3.385 euros por hogar, aunque existen diferencias entre las nacionalidades. Los suizos encabezan la tabla con más de 9.300 euros mensuales, seguidos de los estadounidenses, con 8.514 euros. Reino Unido (6.977 euros), Irlanda (6.669 euros) y Suecia (6.601 euros) también figuran entre los ingresos más altos, mientras que Bélgica, Francia e Italia cierran la clasificación con los promedios más bajos, entre 5.249 y 5.889 euros.

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Además, el análisis también detectó un repunte en la edad media de los solicitantes extranjeros, que pasó a situarse en 44 años en primavera, por encima de la franja de entre 41 y 43 años registrada en trimestres anteriores. En paralelo, bajó el porcentaje de financiación solicitado para la compra, que se quedó en el 68% frente al 71%-75% de periodos previos, y también se redujo el nivel de endeudamiento, ya que el pago de la hipoteca representa ahora el 23% de los ingresos de estos hogares, la cifra más baja del último año.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Quienes firman el préstamo tienen perfiles más altos que los solicitantes

Y, al igual que ha cambiado el perfil de los solicitantes, también han evolucionado los de quienes firman el préstamo. La renta media de los hogares asciende a 10.320 euros mensuales, el precio de compra de las viviendas se acerca a los 403.000 euros y el importe medio del préstamo ronda los 235.000 euros, un 15% más que un año antes. Tanto el precio de compra como el importe de las hipotecas alcanzan así sus máximos históricos desde que Idealista comenzó a elaborar esta serie de datos, en 2022.

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La edad media de quienes llegan a firmar se reduce a 41 años, tres menos que la de los solicitantes, con una financiación media del 62% sobre el precio de compra y un nivel de endeudamiento del 24%. Respecto al tipo de producto elegido, las hipotecas fijas dominan de forma abrumadora entre este perfil de comprador, con el 85% de las operaciones formalizadas, frente al 15% de las hipotecas mixtas. Las variables no registraron ninguna operación entre los no residentes durante el segundo trimestre del año.