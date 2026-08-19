El trofeo del Mundial inicia su gira por España

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Madrid, 19 ago (EFE).- El trofeo de la Copa del Mundo que consiguió la selección española hace un mes inició este miércoles su gira por España, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se dirigió por carta a todos los presidentes de los clubes con jugadores campeones para "ofrecer" que el trofeo forme parte de los actos de homenaje y los aficionados puedan sentirse "protagonistas" de ese triunfo.

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El trofeo hará su primera parada este miércoles en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid homenajeará a sus jugadores campeones -Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Álex Baena- en los momentos previos del partido ante el Málaga, correspondiente a la primera jornada de LaLiga.

Una vez visite Madrid, la gira seguirá el próximo sábado en San Mamés (Bilbao) en el partido entre el Athletic Club y el Sevilla para homenajear a Unai Simón, Laporte y Nico Williams. El miércoles 26 de este mes volverá a la capital de España para homenajear a Marc Cucurella en el Bernabéu en el partido del equipo blanco ante la Real Sociedad.

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Un día después viajará a Barcelona, donde se encuentran gran parte de los internacionales campeones, Rodri, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal, que serán homenajeados en el partido ante el Athletic.

El sábado 29 de agosto será el turno de Mikel Oyarzabal en el Reale Arena y el domingo le tocará a Borja Iglesias en Balaídos.

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Una vez realizados los homenajes a los internacionales, el trofeo del Mundial iniciará un recorrido por todo el país que "acercará el triunfo de la selección a todos los aficionados de España". EFE