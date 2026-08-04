Iris Tió se cuelga la medalla de oro en solo técnico del Europeo de París

Guardar

La española Iris Tió se proclamó este martes campeona continental en la modalidad de solo técnico de natación artística en el Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), logrando su cuarta medalla y la sexta para España en la cita francesa.

La catalana, de 23 años y que ya acumulaba dos platas en dúo mixto libre y dúo libre y un bronce en solo libre en este Europeo, consiguió el primer oro para España imponiéndose, por poco, en la final de solo técnico este martes.

PUBLICIDAD

Tió, a ritmo de 'Mio Cristo Piange Diamanti', de Rosalía, fue la quinta en nadar de las 16 finalistas y, apostando como siempre por la impresión artística, consiguió una puntuación de 263,6250, con una nota muy alta, también, en los elementos (149,4250).

La española aventajó en apenas dos décimas de punto a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que presentó la tarjeta de dificultad más alta, pero finalmente se quedó con la plata (263,3817). El bronce fue para la alemana Klara Bleyer (258,0400).

Después de quedarse a poco más de dos puntos del oro en la rutina libre por equipos, que fue para el equipo neutral ruso, España celebró la primera presea dorada en estos campeonatos, gracias a una Iris Tió que da a la delegación nacional de natación artística su sexta medalla en la cita de la capital francesa.

PUBLICIDAD