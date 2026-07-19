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Deschamps se emociona en su despedida: "No puedo resumir estos años en este único partido"

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Antoni Belchi

Miami (EE.UU), 18 jul (EFE).- Didier Deschamps se despidió este sábado de la selección francesa "muy orgulloso" tras 14 años al frente de ‘Les Bleus’, pese a la derrota ante Inglaterra (4-6) en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, en el que los suyos protagonizaron una épica remontada desde el 0-4 al descanso antes de que los ingleses sentenciaran en el tramo final, convirtiéndose en el encuentro más goleador en la historia de un partido por el tercer puesto mundialista.

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"Hemos llegado a esta etapa final y puedo decir que es lo más bonito que he vivido. Empecé en 2012 y pudimos enfrentarnos a todos esos rivales; estoy muy orgulloso de todo el personal", afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido, donde reconoció haber recibido mensajes emotivos de personas muy cercanas.

En el primer tiempo, Inglaterra construyó un 4-0 al descanso que descolocó al técnico francés, quien admitió que sus jugadores no habían digerido aún la eliminación ante España en semifinales.

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No conseguimos el resultado que queríamos. Como Kylian (Mbappé) dijo, no habíamos digerido la derrota contra España, y debí haber elegido mejor para este partido", señaló el seleccionador galó, que optó por rotar el once e incluyó jugadores con escasos minutos en el torneo. “Es difícil chasquear los dedos y ponerse al más alto nivel en un abrir y cerrar de ojos”, agregó.

La segunda mitad fue, en palabras del propio Deschamps, "mucho más acorde a las capacidades de la selección durante todo el torneo". ‘Les Bleus’ marcaron cuatro goles, con Kylian Mbappé como líder visible, para estar a un gol del empate antes de que un penalti de Bukayo Saka (m.87) alargara la cuenta y el tanto de Jude Bellingham en el tiempo añadido sentenciara la derrota francesa, tras el cuarto de Francia en las botas de Usmaine Dembelé.

“Me alteré un poco y, por supuesto, por orgullo y personalidad, estuvimos intentando remontar esa montaña", explicó el timonel. "Que la selección haya reaccionado de esa manera, y que casi lo consiguieran, habría sido algo maravilloso”, dijo.

Sobre su relación con Mbappé, Deschamps destacó que “es un futbolista increíble, extraordinario, y verdaderamente a veces no corresponde a la realidad”

“No lamento haberlo elegido como capitán. Fue ejemplar durante todo el Mundial", aseguró el seleccionador sobre el delantero del Real Madrid, que superó este sábado el récord histórico de goles en Copas del Mundo, con 22 tantos, uno más que Lionel Messi.

El conductor del combinado galo, que tomó las riendas de Francia en 2012, ganó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de Catar 2022, asumió que su ciclo llegaba a su fin natural. "Siempre dije que era un privilegio ser el director técnico de Francia. Me sentía como un guardián, como un protector de ellos." Y prometió seguir el futuro de la selección, “independientemente de lo que pase”. “Quiero que sepan que siempre seré un fanático silencioso”, recalcó.

Deschamps también tuvo palabras para los jóvenes internacionales que debutaron en este torneo, deseando “que puedan vivir y conocer éxitos nuevos”.

“Espero haber permitido a estos jugadores poder seguir creciendo; algunos fueron muy discretos y ahora son unos líderes”, sentenció.

Cuando se le preguntó por sus planes inmediatos, el técnico avanzó que se iba “de vacaciones a disfrutar de mis seres queridos”. Una respuesta que cobró especial significado después de un torneo en el que Deschamps afrontó la pérdida de su madre en la distancia, una circunstancia que vivió con la discreción que le ha caracterizado siempre. "Hemos gastado mucha energía y lo que ocurrió en mi vida personal, eso no se lo deseo a nadie”, dijo. EFE

(foto)

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