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La Casa Real de España felicita a la selección por su triunfo ante Francia

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Madrid, 14 jul (EFE).- La Casa Real de España ha felicitado este martes a la selección española de fútbol tras su victoria por 2-0 ante Francia en el partido de semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol, que le permitirá disputar la final que se jugará el próximo domingo, 19 de julio, en el estadio MetLife Stadium de Nueva York.

"¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", ha expresado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

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A estas palabras les ha acompañado un vídeo en el que se puede ver a los reyes, Felipe VI y Letizia, así como a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzábal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial, donde aguarda el rival de la semifinal que enfrentará este miércoles, en Miami, a Inglaterra y Argentina. EFE

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