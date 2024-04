Rebelo de Sousa afirma que Portugal tiene "obligación" de "liderar" las reparaciones para antiguas colonias

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado este sábado que su país tiene la "obligación" de "liderar" el proceso de reparación para las antiguas colonias so pena de perder "capacidad de diálogo" con éstas. Este proceso no pasa necesariamente por el "pago de una indemnización" y ha puesto como ejemplo las reparaciones ya realizadas por Lisboa mediante condonación de deuda a antiguas colonias o la concesión de un "estatuto de movilidad" para los nacionales de estos países. "No podemos meter esto bajo la alfombra o dentro del cajón. Tenemos la obligación de pilotar, de liderar este proceso. Si no nos va a pasar lo que les ha pasado a otros países que han sido potencias coloniales y han perdido la capacidad de diálogo y entendimiento con las excolonias y son invitados a salir, bien o mal, de los países en los que todavía tienen alguna presencia", ha indicado durante la inauguración del Museo Nacional de la Resistencia y de la Libertad en Peniche, al norte de Lisboa. Rebelo de Sousa ha destacado además 50 años de cooperación "como forma de reparación" en forma de líneas de crédito y financiación o "programas especiales", según las declaraciones recogidas por el diario luso 'Público'. Además ha recordado que Portugal ha dejado infraestructuras en estos países "pero también en contrapartida sacamos provecho durante mucho tiempo". "Es importante asumir nuestra historia, nuestro imperio colonial, lo bueno y lo malo, el peso que tiene nuestra proyección al mundo en los millones de personas que hablan portugués fuera de Portugal", ha resaltado. Igualmente ha mencionado que las "soluciones" de reparación no pueden ser "homogéneas", sino acordes a las circunstancias y tener en cuenta también cuestiones como la de los antiguos combatientes, los portugueses "expoliados" que "en pocos casos han tenido "reparación". Sin embargo, desde el Gobierno portugués han matizado que "no ha habido ni hay en marcha ningún proceso o programa de acciones específicas con el propósito" de la reoparación del pasado colonial portugués. La Presidencia del Consejo de Ministros ha resaltado que seguirá "la misma línea" que los ejecutivos anteriores. "El Estado portugués, a través de sus órganos de soberanía (...) ha tenido gestos y programas de cooperación y reconocimiento de la verdad histórica", ha destacado.