Bélgica, la ambición más allá del objetivo

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- “Tenemos que diferenciar entre nuestro objetivo y nuestra ambición. La ambición no conoce límites; todos soñamos con llegar hasta el final”, expresa Rudi García, el técnico que se propone lo máximo con la selección de Bélgica en el Mundial 2026, una revancha para sus jugadores, tras el fiasco y los conflictos en Qatar 2022.

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No solo fueron las turbulencias en la cita invernal en Oriente Próximo de hace tres años, entonces un final inequívoco de ciclo para una generación de oro sin títulos, pero también el cierre al proyecto de Roberto Martínez. Una victoria (1-0 a Canadá), una derrota (0-2 con Marruecos) y un empate (0-0 con Croacia) la eliminaron a la primera, mientras el tenso ambiente entre algunos jugadores era una evidencia incluso de puertas hacia afuera de su vestuario.

También fue todo lo que vino después, en una etapa de recomposición sin tino, entre polémicas, como el conflicto de Domenico Tedesco, el relevo de Roberto Martínez (ganó 12 partidos de 24 el técnico italiano, actualmente en el Bolonia), con Thibaut Courtois, que terminó con el portero del Real Madrid incluso fuera de la Eurocopa 2024 y la selección belga hasta la llegada de Rudi García.

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Un nuevo impulso. ¿Cuál es el objetivo de Bélgica en el Mundial 2026? “Sencillamente, es terminar primeros de grupo y pasar la fase de grupos. Ya veremos quién nos toca en las siguientes rondas. No somos favoritos, pero prefiero esta posición de equipo menos favorito, que no supone un obstáculo para nuestra ambición", responde el entrenador francés de 62 años, por primera vez al frente de una selección nacional desde primeros de 2025.

Debutante el 20 de marzo de ese año, con una derrota por 3-1 contra Ucrania en la Liga de Naciones, logró la permanencia en la élite con una victoria en la vuelta por 3-0. Dos goles fueron de Romelu Lukaku, otro de Maxim de Cuyper. La primera victoria del nuevo técnico. Un nuevo estímulo. La remontada de Bélgica, en crecimiento desde entonces.

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No ha vuelto a perder. En ninguno de sus trece partidos más recientes, incluido aquel triunfo por 3-0. Ha ganado 7-0 y 0-6 a Liechtenstein, 2-4 y 4-3 a Gales, 6-0 a Kazajistán, 2-5 a Estados Unidos, 0-2 a Croacia y 5-0 a Túnez, estos dos últimos, de carácter amistoso, cuando enfila ya desde principios de junio el recorrido hasta su estreno del próximo lunes ante Egipto en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

También ha empatado contra México (1-1), Macedonia del Norte (1-1 y 0-0) y Kazajistán (1-1), para un balance de 14 partidos, 9 victorias, 4 igualadas y una única derrota, en su estreno. Su selección ha marcado 45 goles y ha recibido trece, con siete encuentros, la mitad, sin daño en la portería, en la que ha reencontrado a un hombre clave: el citado Courtois, quizá ante su última aparición con Bélgica en el Mundial 2026.

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El guardameta del Real Madrid, con 34 años y 109 choques como internacional, es uno de los 12 jugadores que persisten entre los ‘Diablo Rojos’ para el Mundial 2026 desde 2022, junto a los defensas Thomas Meunier, Timothy Castagne, Arthur Theate y Zeno Debast; los centrocampistas Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere; y los atacantes Romelu Lukaku y Jérémy Doku. Un desquite pendiente. EFE