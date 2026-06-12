Espana agencias

Bélgica, la ambición más allá del objetivo

Guardar
Google icon

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- “Tenemos que diferenciar entre nuestro objetivo y nuestra ambición. La ambición no conoce límites; todos soñamos con llegar hasta el final”, expresa Rudi García, el técnico que se propone lo máximo con la selección de Bélgica en el Mundial 2026, una revancha para sus jugadores, tras el fiasco y los conflictos en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

No solo fueron las turbulencias en la cita invernal en Oriente Próximo de hace tres años, entonces un final inequívoco de ciclo para una generación de oro sin títulos, pero también el cierre al proyecto de Roberto Martínez. Una victoria (1-0 a Canadá), una derrota (0-2 con Marruecos) y un empate (0-0 con Croacia) la eliminaron a la primera, mientras el tenso ambiente entre algunos jugadores era una evidencia incluso de puertas hacia afuera de su vestuario.

También fue todo lo que vino después, en una etapa de recomposición sin tino, entre polémicas, como el conflicto de Domenico Tedesco, el relevo de Roberto Martínez (ganó 12 partidos de 24 el técnico italiano, actualmente en el Bolonia), con Thibaut Courtois, que terminó con el portero del Real Madrid incluso fuera de la Eurocopa 2024 y la selección belga hasta la llegada de Rudi García.

PUBLICIDAD

Un nuevo impulso. ¿Cuál es el objetivo de Bélgica en el Mundial 2026? “Sencillamente, es terminar primeros de grupo y pasar la fase de grupos. Ya veremos quién nos toca en las siguientes rondas. No somos favoritos, pero prefiero esta posición de equipo menos favorito, que no supone un obstáculo para nuestra ambición", responde el entrenador francés de 62 años, por primera vez al frente de una selección nacional desde primeros de 2025.

Debutante el 20 de marzo de ese año, con una derrota por 3-1 contra Ucrania en la Liga de Naciones, logró la permanencia en la élite con una victoria en la vuelta por 3-0. Dos goles fueron de Romelu Lukaku, otro de Maxim de Cuyper. La primera victoria del nuevo técnico. Un nuevo estímulo. La remontada de Bélgica, en crecimiento desde entonces.

No ha vuelto a perder. En ninguno de sus trece partidos más recientes, incluido aquel triunfo por 3-0. Ha ganado 7-0 y 0-6 a Liechtenstein, 2-4 y 4-3 a Gales, 6-0 a Kazajistán, 2-5 a Estados Unidos, 0-2 a Croacia y 5-0 a Túnez, estos dos últimos, de carácter amistoso, cuando enfila ya desde principios de junio el recorrido hasta su estreno del próximo lunes ante Egipto en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

También ha empatado contra México (1-1), Macedonia del Norte (1-1 y 0-0) y Kazajistán (1-1), para un balance de 14 partidos, 9 victorias, 4 igualadas y una única derrota, en su estreno. Su selección ha marcado 45 goles y ha recibido trece, con siete encuentros, la mitad, sin daño en la portería, en la que ha reencontrado a un hombre clave: el citado Courtois, quizá ante su última aparición con Bélgica en el Mundial 2026.

El guardameta del Real Madrid, con 34 años y 109 choques como internacional, es uno de los 12 jugadores que persisten entre los ‘Diablo Rojos’ para el Mundial 2026 desde 2022, junto a los defensas Thomas Meunier, Timothy Castagne, Arthur Theate y Zeno Debast; los centrocampistas Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere; y los atacantes Romelu Lukaku y Jérémy Doku. Un desquite pendiente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Belarra dice, tras su condena por llamar corrupto a García-Castellón, que no la callarán

Infobae

El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado al abogado de Santos Cerdán el próximo 25 de junio

El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado al abogado de Santos Cerdán el próximo 25 de junio

Santa Cruz recibe al papa con sentimiento de historia y la inercia de un día de fiesta

Infobae

Rescatados ilesos los dos tripulantes de un pesquero embarrancado en Cabo Peñas

Infobae

Suspendido un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna menor en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026