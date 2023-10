Las árbitras de un partido femenino activan el protocolo de violencia: “Hija de puta, qué mala eres”

Partido entre el Rayo F y el Zaragoza CFF (Zaragoza CFF)

En el fútbol femenino se ha ido avanzando en derechos, visibilidad, condiciones... Las jugadoras no han dejado de pelear y luchar porque seguir profesionalizando este deporte. El caso Rubiales supuso un antes y un después en la lucha contra todo tipo de comportamientos machistas. Sin embargo, como se ha podido comprobar durante este fin de semana en la segunda división de la liga femenina, todavía quedan muchos pasos por dar. En concreto, ha sido en el partido entre el Rayo Vallecano Femenino y el Zaragoza CFF, donde las árbitras han tenido que activar el protocolo de violencia hasta en dos ocasiones.

Según ha publicado Era Fútbol Femenino, el partido en el barrio madrileño ha estado lleno de polémica, debido a una persona que se encontraba en las gradas, que se ha dedicado a proferir insultos contras las árbitras del encuentro. Tal ha sido la situación que el partido ha sido retenido durante varios minutos. El acta arbitral, publicada por este medio, recoge que tras varios insultos y amenazas de un aficionado del equipo local que fue identificado por llevar la indumentaria de dicho. En el minuto 43 de la primera parte, ha sido la primera vez en la que han tenido que abrir la primera pauta del protocolo de violencia.

Tras ello, el aficionado ha tenido que abandonar las instalaciones, pero cuando se estaba yendo se ha dirigido al banquillo del Zaragoza CFF: “Te espero fuera, a ver si tienes cojones”. Sin embargo, esta no iba a ser la única situación de polémica del encuentro. Y en el tiempo añadido de la segunda parte, un nuevo aficionado del Rayo, identificado por los cánticos hacia su club, se dirigió hacia la asistente: “Hija de puta, qué mala eres, mala persona, sigue así ya verás”. Unos insultos que reiteró varias veces, hasta que la colegiada decidió activar de nuevo el protocolo de violencia.

Después de tomar esta decisión, avisaron al colegiado de campo y le informaron de que dicho aficionado debía abandonar las instalaciones. Sin embargo, el delegado de campo aseguró que no podía echar a ninguna persona del campo. A lo que se suma, según detalla el acta arbitral, que el entrenador del Rayo dijo que no veía normal que abrieran el protocolo y que él no iba a echar a nadie de las instalaciones. Mientras tanto, el aficionado se negaba a abandonar las gradas y continuaba dirigiéndose a las árbitras de forma despectiva.

Segunda fase del protocolo de violoncia

Ante esta situación, iniciaron el segundo paso del protocolo, suspendiendo el partido temporalmente al dirigirse al vestuario. Aunque, antes de que llegaran al vestuario, tanto el delegado local como el del equipo visitante, información a las colegiadas que el hincha había abandonado el campo. De esta forma, el partido tan solo estuvo detenido durante cuatro minutos. Sin embargo, tras concluir el encuentro, las árbitras se dieron cuenta de que el aficionado continuaba en el campo y volvió a dirigirse en a ellas: “Ya veréis vosotras, qué malas sois”.