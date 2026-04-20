El tenista español Rafa Jódar entra en el 'Top 50' antes del Mutua Madrid Open y Sinner abre hueco con Alcaraz

El tenista español Rafa Jódar continúa con su ascenso en el ranking mundial de la ATP y tras su buena actuación en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó se colocó entre los 50 primeros antes de afrontar esta semana el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada.

El jugador madrileño ha encadenado buenas semanas en el inicio de la gira en tierra batida y tras ganar en Marrakech su primer título, estuvo a punto de pelear por hacerlo en el torneo barcelonés, donde cayó en las semifinales ante el francés Arthur Fils, posterior campeón.

De todos modos, la buena actuación del joven tenista le permitió volver a progresar en la clasificación mundial y mejorar 13 posiciones para colocarse entre los 50 mejores y rozando estar entre los 40 al situarse en el puesto 42 y como cuarto mejor español tras Carlos Alcaraz (2), Alejandro Davidovich (24) y Jaume Munar (38).

El tenista murciano cedió algo más de terreno en el ranking respecto al número uno, el italiano Jannik Sinner, tras tener que retirarse del Godó por una lesión en la muñeca que también le impedirá estar en Madrid, donde no defendía puntos, y le hace ser duda para el Masters 1.000 de Roma donde es el defensor del título.

Ahora, el jugador de San Candido aventaja a Alcaraz en 390 puntos antes de jugar en la Caja Mágica, donde parte como principal favorito y donde aumentará previsiblemente su ventaja sobre el de El Palmar ya que no participó en la pasada edición.

En cuanto al ranking de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka acumula una semana más como número uno del mundo por delante de la kazaja Elena Rybakina, ganadora en Stuttgart (Alemania) y que está a casi 2.400 puntos, y la estadounidense Coco Gauff.

Cristina Buca sigue como la mejor tenista española clasificada, en el puesto 30, con Jessica Bouzas bajando tres posiciones para caer al 50, y ser las dos únicas representantes nacionales de un 'Top 100' al que se intenta reenganchar Paula Badosa, que mejora tres lugares y es la 103 antes de jugar en Madrid.