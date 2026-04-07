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Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club blanco y los bávaros

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Los jugadores del Real Madrid (Europa Press)
Los jugadores del Real Madrid (Europa Press)

El estadio Santiago Bernabéu albergará el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa intentará imponerse en casa para obtener una ventaja antes de viajar a Alemania, tal como sucedió frente al Manchester City en la fase previa. En esta oportunidad, el equipo afronta el encuentro condicionado por la acumulación de tarjetas amarillas.

17:29 hsHoy

Alineación Real Madrid

Ya se conoce el once inicial de Álvaro Arbeloa para afrontar el duelo ante el Bayern: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

17:25 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

El club blanco recibe en el Santiago Bernabéu a los alemanes para afrontar el duelo de ida de cuartos de final de Champions

Los jugadores del Real Madrid (Reuters/Matthew Childs)
Los jugadores del Real Madrid (Reuters/Matthew Childs)

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario donde Real Madrid y Bayern de Múnich abran el primer capítulo de su duelo de ida de los cuartos de final de Champions. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa busca dar el primer golpe en la eliminatoria y conseguir una victoria en casa que le permita viajar a Alemania con ventaja, como ocurrió en la ronda anterior ante el Manchester City. Sin embargo, en esta ocasión la plantilla llega marcada por la acumulación de tarjetas amarillas.

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17:21 hsHoy

¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de ida de cuartos de final de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Un duelo marcado por la acumulación de tarjetas, especialmente en las filas blancas, donde hasta seis jugadores podrían perderse el duelo de vuelta en Alemania

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