Venezuela

Más de 1.600 rescatistas de 12 países ya trabajan en Venezuela y se espera la llegada de equipos de otras naciones

Lo informó el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, quien anticipó el arribo de 25 vuelos adicionales en las próximas 24 horas

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Rescatistas llegan a La Guaira, Venezuela, para participar de las tareas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Rescatistas llegan a La Guaira, Venezuela, para participar de las tareas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Más de 1.600 rescatistas internacionales llegaron a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles, con un saldo de al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según el más reciente balance oficial.

El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que el país recibió 17 vuelos con equipos de emergencia y anticipó la llegada de 25 vuelos adicionales en las próximas 24 horas. “Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”, escribió en su cuenta de X.

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Brigadas de El Salvador, México, la República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, los Países Bajos, Italia, Estados Unidos y Argentina ya operan sobre el terreno. La presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que otros diez países se sumarán al esfuerzo, aunque no precisó cuáles.

Rodríguez también reveló que el viernes mantuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes confirmaron el respaldo de Washington.

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Un rescatista de El Salvador frente a una construcción derrumbada en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Un rescatista de El Salvador frente a una construcción derrumbada en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

“Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló la funcionaria en su cuenta de Telegram.

La respuesta internacional se extendió más allá del continente americano. Turquía despachó desde Estambul un equipo de 67 expertos en búsqueda, rescate, medicina y asistencia humanitaria. Francia movilizó 85 especialistas en operaciones de búsqueda y despeje, mientras que Alemania comprometió seis aviones de transporte militar. India envió dos aeronaves de la fuerza aérea con un equipo médico de 41 personas, un hospital de campaña, 30 toneladas de suministros y seis toneladas de medicamentos.

Por su parte, la Unión Europea (UE) activó su mecanismo de protección civil y movilizó más de 520 rescatistas de ocho estados miembros —República Checa, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y los Países Bajos—, según informó la Comisión Europea. “Venezuela no está sola”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Un rescatista de El Salvador junto a un perro en plena labor (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Un rescatista de El Salvador junto a un perro en plena labor (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El Gobierno venezolano restringió desde el viernes por la noche el ingreso de civiles a La Guaira, el estado más afectado por los seísmos. Pese a esa medida, miles de venezolanos participaron de forma voluntaria en las labores de rescate entre los escombros y organizaron recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) liberó 2,5 millones de dólares para apoyar la recuperación. El papa León XIV también contribuyó con una ayuda inicial de 100.000 euros (unos 114.000 dólares), según anunció el Vaticano.

Los dos sismos, los más fuertes registrados en la región en más de un siglo según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejaron al menos 200 personas atrapadas y dañaron o destruyeron 250 edificios en todo el país, de acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

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