Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

El nutricionista del PSG, Juanjo Morillas (imágenes cedidas por la UCAM)

El París Saint-Germain se ha convertido en uno de los mejores clubes de Europa y del mundo. La conquista de la Champions durante la pasada campaña lo certifica, así como su hegemonía en todas las competiciones francesas. Dembélé, Achraf Hakimi, Fabián o Vitinha y el de su entrenador Luis Enrique, son nombres que no pasan inadvertidos. Aunque el club parisino cuenta en sus filas con un español que llegó al equipo en el verano de 2022 para hacerse cargo de la parte nutricional y ahora es el responsable de dicha área. Se trata de Juan José Morillas, quien ha relatado cómo es su día a día en una entrevista con la UCAM, a la que ha tenido acceso en exclusiva Infobae.

En la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo, la figura de Juan José Morillas, antiguo alumno de la UCAM como titulado en Nutrición de una de las primeras promociones de nuestra universidad y actualmente profesor del Máster Universitario en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte, se ha vuelto imprescindible. Su trabajo no se limita al primer equipo masculino liderado por Luis Enrique. “En el club superviso la nutrición deportiva de todas las secciones: fútbol masculino y femenino, academia masculina y femenina, balonmano, judo e incluso el equipo de e-Sports”, señala Morillas, encargado de coordinar los protocolos nutricionales en cada disciplina. Además de garantizar la coherencia en las pautas alimentarias, su día a día incluye el desarrollo de proyectos específicos para optimizar el rendimiento de los atletas.

Su labor exige una adaptación constante a un entorno donde la presión es la norma y la exigencia se multiplica al tratarse de un club que compite por todos los títulos. “Desde fuera se ve todo muy bonito, pero no se dan cuenta del sacrificio. Son equipos que juegan cada tres días, con dos o tres viajes semanales y casi sin días libres. Todo está sometido a la presión de ganar y rendir”, explica Morillas, quien reconoce que conocer el ambiente de vestuario y practicar deporte le ha ayudado a gestionar el estrés. “Ahora mi trabajo implica otro tipo de estrés: que todo funcione bien, que los proyectos salgan adelante. Es diferente al estrés del vestuario, pero también intenso”.

Juan José Morillas y Leo Messi (imagen cedida por la UCAM)

Uno de los retos más complejos para Morillas es el trabajo con jóvenes deportistas. Sabe que la educación nutricional es clave en la etapa de formación. “En la academia el enfoque es educativo. No se trata únicamente de decirles qué hacer, sino de explicarles por qué y para qué. En el primer equipo acompañamos, pero en la academia se trata de formarles”, comenta. El entorno familiar y los hábitos adquiridos en casa suelen ser un desafío añadido. “Muchos llegan con costumbres como consumir bebidas azucaradas o bollería industrial, hábitos que parecen normales en casa, pero que marcan la diferencia cuando dan el salto a profesionales. Esas pautas no se notan al principio, pero con los años pueden traducirse en más lesiones o en una carrera más corta”.

El auge de las redes sociales y la proliferación de influencers que recomiendan productos y suplementos han generado confusión sobre qué es realmente eficaz. Morillas lo tiene claro al hablar de la creatina: “Es el suplemento más respaldado científicamente. Se ha utilizado durante décadas para mejorar la recuperación, y ahora se sabe que tiene efectos positivos a nivel cognitivo. Hay que saber cuándo y cómo tomarla, pero yo sí soy partidario de su uso”. Sobre la proteína, advierte de un déficit generalizado: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos. Un batido puede ayudar a alcanzar la cantidad diaria recomendada, más allá de la alimentación habitual”.

Juan José Morillas con los jugadores del PSG (Imagen cedida por la UCAM)

El magnesio, habitual en las recomendaciones de muchos especialistas, tiene para Morillas un papel relevante como cofactor en múltiples reacciones enzimáticas del organismo. “Si tienes una dieta rica en vegetales, puedes alcanzar la recomendación fácilmente. Pero muchos deportistas no comen suficientes verduras, así que en esos casos la suplementación puede ser interesante”.

El ayuno intermitente, tendencia que ha traspasado el ámbito del deporte profesional, es valorado por Morillas como una estrategia válida en ciertos contextos. “Puede ser útil para perder peso, siempre que se controlen las comidas posteriores. En deportistas de alto rendimiento hay que analizar el objetivo: si se busca rendimiento, en muchos deportes se necesita carbohidrato. Depende del contexto y de lo que se busque”.

Los elementos nutricionales clave en la carrera de un deportista

Morillas ha podido observar, a lo largo de su trayectoria, cómo la nutrición puede marcar la diferencia en la carrera de un deportista. “No determina todo, pero sí puede tener un impacto claro. He visto jugadores que se han quedado por el camino por malos hábitos, entre ellos, la alimentación. La educación entre los trece y diecisiete años es fundamental para que lleguen a la elite con una base sólida”.

La nutrición como detalla Morillas está cada vez más presente en el fútbol profesional y en el deporte en general. Es un ámbito al que cada vez se presta más atención y que puede resultar determinante en la carrera de un profesional, como asegura este profesional del PSG.