Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

El trofeo de la Copa del Rey (Europa Press)

Ya conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad. Los txuri-urdin han sido los últimos en escribir su nombre para la final en Sevilla. Lo hicieron tras vencer, de nuevo por la mínima, al Athletic Club en un duelo igualado y marcado por un polémico gol de penalti que indicó el VAR. Desde los once metros sentenciaron la clasificación que ya habían encaminado durante el duelo de ida. Diferente fue la situación de los rojiblancos que, tras un brillante partido en el Metropolitano, cerca estuvieron de decir adiós a la cita sevillana en el Camp Nou.

El Atlético de Madrid arribó al Camp Nou para enfrentarse al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con una ventaja significativa, lograda en el partido de ida en el Metropolitano. El resultado obtenido en casa permitió a los rojiblancos afrontar el compromiso decisivo con una base sólida en la eliminatoria. El equipo dirigido por Hansi Flick, por su parte, tenía claro que necesitaba marcar pronto para revertir la situación y aspirar a un lugar en la final del torneo. Con esta premisa, los jugadores azulgranas salieron al césped, dispuestos a buscar la remontada desde el primer minuto.

El desarrollo del encuentro en el Camp Nou puso a prueba la capacidad de resistencia del Atlético de Madrid. En contraste con la tranquilidad vivida en el partido de ida, el conjunto madrileño se vio sometido a una intensa presión por parte del FC Barcelona, que buscó el gol desde los primeros compases del encuentro. La propuesta ofensiva local se tradujo en una presión alta y continuos ataques sobre la portería defendida por Musso. El esfuerzo del Barcelona se vio recompensado con un gol de Marc Bernal y otro de Raphinha antes del descanso, lo que insufló optimismo al público culé y aumentó la tensión en la eliminatoria.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando su clasificación para la final de Copa (REUTERS/Albert Gea)

En la segunda mitad, el conjunto azulgrana mantuvo la intensidad, consciente de que necesitaba seguir recortando diferencias. El tercer tanto, nuevamente obra de Marc Bernal, llegó en el ecuador del segundo tiempo y acercó aún más al FC Barcelona al objetivo de igualar la eliminatoria. Con solo un gol de desventaja, el equipo local se lanzó en busca del empate global, pero el Atlético de Madrid resistió los ataques finales. Tras seis minutos de añadido, el colegiado decretó el final del partido, confirmando la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey, tras superar la eliminatoria ante el equipo catalán.

Mientras tanto, la Real Sociedad recibía en su estadio al Athletic Club en el otro cruce de semifinales, partiendo con una ligera ventaja obtenida en el partido de ida disputado en San Mamés, donde los donostiarras se impusieron por 0-1. A pesar del resultado favorable, la Real no tenía garantizada su presencia en la final, ya que el Athletic Club llegaba dispuesto a pelear hasta el último minuto. Un empate bastaba para que los locales sellaran su billete a La Cartuja, pero los visitantes mostraron intensidad y entrega en busca de la remontada.

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando su clasificación para la final de Copa (REUTERS/Vincent West)

El duelo en San Sebastián se mantuvo igualado durante la mayor parte del tiempo reglamentario. La Real Sociedad supo mantener el control y gestionar su ventaja, aunque el marcador no se movió hasta el tramo final del encuentro. En los instantes previos al minuto 90, el árbitro señaló un penalti a favor de los locales. Mikel Oyarzabal fue el encargado de ejecutar la pena máxima y transformó el lanzamiento, sentenciando la eliminatoria y asegurando la clasificación de la Real Sociedad para la final. El conjunto donostiarra gestionó los minutos restantes y estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero el marcador se mantuvo inalterado, incluso después de los ocho minutos de tiempo añadido.

La final de Copa del Rey en Sevilla

De este modo, la final de la Copa del Rey 2026 enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja. El conjunto colchonero buscará su undécimo título en esta competición, después de 13 años sin conquistar el trofeo. Por su parte, la Real Sociedad tratará de alcanzar su cuarto título copero, seis años después de su última victoria. Cabe recordar que ambos equipos ya disputaron una final de Copa en 1987, en un enfrentamiento celebrado en La Romareda que terminó en empate (2-2) y se resolvió en la tanda de penaltis a favor de los donostiarras.

La final está programada para el sábado 18 de abril a las 21 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Será la octava ocasión consecutiva en la que este recinto acoja la final de la Copa del Rey, tras haber sido sometido a una importante remodelación que incluyó la retirada de las pistas de atletismo y el incremento de su capacidad.