La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa

El trofeo de la Nations League (REUTERS/Benoit Tessier)

El sorteo de la UEFA Nations League celebrado el 12 de febrero en Bruselas definió los caminos de las principales selecciones europeas para la próxima edición del torneo. España ya conoce a los rivales que deberá enfrentar en la fase de grupos de la Liga A, el máximo escalón competitivo de esta liga continental. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente compartirá grupo con Croacia, Inglaterra y República Checa, según lo determinado en el acto que reunió la atención del fútbol europeo.

El evento en Bruselas fue seguido de cerca por todas las federaciones, aunque muchas selecciones mantienen ya la vista puesta en el próximo Mundial de 2026. Sin embargo, la Nations League sigue siendo un torneo relevante en el calendario internacional. En esta edición solo 16 selecciones integran la Liga A, donde se decide el título. El resto de los equipos europeos se distribuye en las Ligas B, C y D, según sus resultados recientes y su posición en el ranking UEFA. Equipos como Suiza, Polonia o Georgia competirán en esas divisiones secundarias, lejos de la lucha por el trofeo principal.

El sorteo estuvo encabezado por cuatro cabezas de serie: Francia, Alemania, Portugal y España. Estas selecciones fueron ubicadas en el primer bombo, lo que garantizaba que no se cruzarían entre sí en la primera fase. España y Portugal, de hecho, protagonizaron en la edición anterior el último encuentro clave, con una resolución ajustada en la tanda de penaltis. En aquel partido, los goles de Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal pusieron por delante en dos ocasiones al equipo español, mientras que Portugal igualó el marcador con un tanto de Nuno Mendes y, más tarde, Cristiano Ronaldo firmó el 2-2 definitivo.

Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)

Entre los equipos que se perfilaban como rivales a evitar se encontraban Países Bajos, que fue un oponente exigente para España en las semifinales del torneo anterior, e Inglaterra, que viene de ser subcampeona de Europa. Italia también aparecía entre las selecciones de prestigio, aunque su presente es menos sólido y todavía no tiene asegurada su presencia en el próximo Mundial, después de quedar fuera de la cita desde 2014.

La ceremonia del sorteo, donde Fernando Llorente participó como uno de los encargados de extraer las bolas, terminó por definir la suerte de España en la Nations League. A eso de las siete de la tarde, la selección nacional ya tenía nombre y apellidos para sus próximos rivales: Croacia, Inglaterra y República Checa. La plantilla comandada por Luis de la Fuente, con futbolistas como Lamine Yamal, Pedri González y Unai Simón, afrontará una fase de grupos exigente, en la que la clasificación a las rondas decisivas se venderá cara.

De la Fuente: "Al que no le preocupe que nos quiten el Mundial es un necio".

Así quedan los grupos para la Nations League

Liga A

Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía

Grupo 2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia

Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa

Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales

Liga B

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte

Grupo 3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo

Grupo 4: Polonia, Bosnia & Herzegovina, Rumanía y Suecia

Liga C

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Malta o Luxemburgo

Liga D

Grupo 1: Andorra, Gibraltar o Letonia y Malta o Luxemburgo

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein