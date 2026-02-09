Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

El Trong Dong Stadium

Vietnam avanza en la construcción de un estadio que promete ser el de mayor capacidad del mundo. El recinto, conocido como estadio Trong Dong, tendrá espacio para 135.000 espectadores y se espera que su inauguración tenga lugar en 2028. Las obras comenzaron en diciembre y el objetivo es convertir el estadio en un referente global tanto en tamaño como en tecnología y diseño.

Este proyecto surge como parte del sueño nacional de Vietnam de poder albergar competiciones y espectáculos de talla internacional. El estadio no solo está pensado para el fútbol o las grandes citas deportivas, sino que su diseño contempla todo tipo de eventos de relevancia cultural, artística y comunitaria. Según los responsables del proyecto, la infraestructura sigue los más estrictos parámetros que establecen la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el Consejo Olímpico de Asia y otras entidades deportivas reconocidas a nivel mundial. De esta manera, Vietnam busca garantizar que el estadio cumpla con todos los requisitos exigidos por los grandes organismos para poder ser considerado en el futuro como sede de acontecimientos como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Asiáticos.

En comparación con otros estadios de gran capacidad proyectados a nivel internacional, el Trong Dong destacará por su tamaño. Por ejemplo, el Grand Stade Hassan II que Marruecos planea utilizar para la final del Mundial de 2030 tiene previsto un aforo para unas 120.000 personas, una cifra que quedará superada por los 135.000 asientos del estadio vietnamita. Esta diferencia sitúa al recinto de Vietnam en una posición única para captar grandes acontecimientos y atraer la atención de federaciones y organizadores de eventos deportivos y culturales de todo el planeta.

El estadio Trong Dong

El diseño arquitectónico del estadio Trong Dong tiene un fuerte componente simbólico. Se inspira en el tambor de bronce de Dong Son, uno de los objetos más representativos de la cultura vietnamita antigua. Este símbolo, vinculado a la idea de comunidad, resistencia y continuidad histórica, se integra en la estructura del estadio con la intención de convertir el edificio en un emblema nacional. El nombre del estadio, que significa precisamente “tambor de bronce”, evoca la herencia y el orgullo de la civilización de Dong Son, y busca transmitir esos valores a las nuevas generaciones y a los visitantes extranjeros.

La tecnología del estadio

Además de su capacidad, una de las principales características técnicas del estadio será su cubierta retráctil. Este elemento permitirá que el recinto se adapte a muy diversos usos y condiciones climáticas, facilitando tanto la celebración de deportes al aire libre como la organización de conciertos, festivales, actividades multitudinarias y otras iniciativas socioculturales. Así, el estadio podrá operar durante todo el año, independientemente de la estación o las condiciones meteorológicas, y responder a la demanda de un espacio polivalente en el corazón de Vietnam.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

Durante el acto de presentación del proyecto, autoridades vietnamitas destacaron que el estadio Trong Dong se está concibiendo bajo una estrategia similar a la que han seguido los principales países en la construcción de sus grandes recintos deportivos. No se trata solo de levantar un estadio funcional, sino de proyectar una imagen moderna y dinámica de Vietnam ante el mundo. Según el gobierno, el estadio pretende convertirse en un icono arquitectónico y cultural para el país, marcando el inicio de una nueva etapa en la que Vietnam aspira a ser protagonista en la organización de grandes eventos internacionales.

La construcción de este estadio representa también una apuesta por el desarrollo y la modernización de Vietnam, que busca posicionarse en el mapa internacional del deporte y la cultura. Con la culminación prevista para 2028, el estadio Trong Dong podría convertirse en el escenario de competiciones históricas y en un punto de encuentro para la sociedad vietnamita y para visitantes de todo el mundo. De este modo, el país espera consolidar su imagen como una nación capaz de afrontar proyectos de gran envergadura y de abrirse a nuevas posibilidades en el ámbito global.