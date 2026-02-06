COE dice que "ya está encima de la mesa" el proyecto para que deportistas de invierno "entrenen más" en España

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este viernes que "ya está encima de la mesa" el proyecto por el cual los deportistas españoles que practican deportes de invierno "puedan entrenar más tiempo" en España, para lo que se necesita más Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación.

"Hay algo que no podemos entrenar durante todo el año, que es la nieve, pero es cierto que debemos crear Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación que permitan que nuestros deportistas puedan entrenar más tiempo en España. Ese proyecto ya está encima de la mesa, el trabajo que están haciendo las federaciones de nieve, de hielo y de montaña es excepcional", dijo en una rueda de prensa telemática desde Milán por los Juegos Olímpicos de Invierno.

Blanco cree que "el futuro" de los deportes de nieve en España "pasa por aumentar las infraestructuras y hacer un trabajo en donde el centro y el núcleo del entrenamiento durante todo el año esté en España".

Además, el dirigente agradeció a Quim Salarich y Olivia Smart, abanderados españoles en el evento olímpico, su "compromiso" y su "pasado", el cual "van a lucir sin ninguna duda" en la Ceremonia de Apertura. "Representáis a todo el deporte español y eso es un gran orgullo. Y nosotros estamos orgullosos y contentos de tener dos grandes deportistas, dos grandes abanderados", afirmó.

"He intentado que Quim y Olivia saliesen juntos aquí en Milán, pero la organización no ha dejado, pero estáis unidos porque sois los abanderados, sois los representantes, sois la imagen del deporte español. Suerte hoy, disfrutadlo, que lo disfruten todos los deportistas españoles, toda la delegación española, toda España, con vosotros al frente y que esta competición os dé a vosotros dos y a todos los deportistas lo que os merecéis, que son buenos resultados", concluyó Blanco, sobre las ceremonias diferentes en Milán y Livigno.