Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

En un vídeo difundido en sus redes sociales, la deportista ha confirmado que la valoración de los médicos tras la operación es positiva

La deportista española Carolina Marín
La deportista española Carolina Marín (EFE/ Chema Moya)

Carolina Marín, después de someterse a su tercera operación en la rodilla derecha, ha explicado públicamente los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La deportista española, que ya había pasado por el quirófano en dos ocasiones anteriores, la primera en 2019 y la segunda tras su lesión en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha compartido sus sensaciones y el proceso que la llevó a optar por una intervención quirúrgica nuevamente.

En un vídeo difundido a través de su cuenta en Instagram, Marín detalló que llevaba una larga temporada soportando molestias físicas importantes. Explicó que los dolores se habían intensificado en los últimos meses y que, tras consultar con los especialistas, se le plantearon diferentes alternativas. Entre las opciones que le propusieron figuraba la posibilidad de recibir infiltraciones para aliviar el dolor, aunque finalmente se decantó por la operación. Según sus palabras, la razón principal de esta elección fue priorizar su calidad de vida y su salud por encima de cualquier otro objetivo. Marín dejó claro que su prioridad en este momento no es solo la competición, sino también su bienestar físico y personal.

La jugadora relató que el dolor más fuerte se centraba en el menisco interno de la rodilla derecha, aunque en la intervención también se le trató el menisco externo. Marín señaló que el malestar era especialmente punzante y que había llegado a una situación que le resultaba insostenible. Esta circunstancia la llevó a tomar la decisión de operarse cuanto antes, convencida de que era la mejor alternativa para poder recuperar una vida sin dolor y con mejores condiciones para el futuro.

La jugadora de bádminton española
La jugadora de bádminton española Carolina Marín (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Tras la intervención, el equipo de prensa de Marín emitió un comunicado en el que se establece un periodo estimado de recuperación de unas seis semanas. Este plazo condiciona su participación en el próximo Campeonato de Europa de bádminton, que tendrá lugar en Huelva entre el 6 y el 12 de abril. La propia Marín ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de despedirse del bádminton en ese torneo, por lo que la recuperación cobra para ella un valor especial. Aunque el tiempo es ajustado, la jugadora mantiene la esperanza de llegar a tiempo para competir en esa cita.

Carolina Marín y las valoraciones de los médicos

En el mismo vídeo, Marín expresó su satisfacción por las valoraciones positivas de los médicos que la atendieron. “Estoy muy contenta porque me han dado muy buena opinión los médicos que me han operado. Ahora ya toca afrontar la primera semana con muletas. Me han dicho que son seis semanas en total de recuperación, con ganas de recuperar musculatura poco a poco”, explica la deportista.

Seguidores de Carolina Marín: "Es una pena que se haya tenido que retirar de esta manera".

Y añade: “Estos últimos meses han sido bastante duros para mí y una de las principales razones eran las rodillas. En los últimos vídeos os decía que no estaba bien anímicamente, creo que ahora vais a entender muy bien una de las principales razones por las cuales todo ha sido mucho más complicado. No quiero descartar ahora mismo nada en mi vida, me quiero centrar y priorizar mi rodilla. Tengo seis semanas por delante, quiero afrontarlo de la mejor manera posible, siendo positiva, siendo consciente también de lo que tengo y por eso mismo quiero agradecer a todos el cariño que me dais constantemente y todas las muestras de apoyo”.

Ahora, Carolina Marín se enfrenta a un nuevo desafío en su trayectoria, con el foco puesto en superar el proceso de recuperación y con la mirada puesta en la posibilidad de regresar a las pistas en el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Huelva. Aunque todo dependerá de su rodilla y de su salud. De momento, la operación ha salido bien, según ha confirmado la deportista.

