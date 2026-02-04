Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

La extenista Steffi Graf con el trofeo de Wimbledon (REUTERS)

Carlos Alcaraz inscribió su nombre en la historia del tenis tras consagrarse campeón del Abierto de Australia. El español venció en la final a Novak Djokovic, uno de los referentes del circuito masculino, con parciales de 2-6, 6-2, 6-4 y 7-5. El resultado no solo le permitió al joven español celebrar un título de Grand Slam, sino además convertirse en el tenista más joven en completar los cuatro grandes torneos, alcanzando este logro a los 22 años y 272 días. Sin embargo, si se observan los datos, hay una tenista que conquistó los cuatro Grand Slams cuando tan solo tenía 19 años. Se trata de Steffi Graf.

Steffi Graf nació en Alemania en 1969. Su carrera profesional se extendió entre 1982 y 1999, abarcando casi dos décadas en la élite del tenis femenino. Durante ese lapso, Graf ganó 22 torneos de Grand Slam, estableciéndose como una de las máximas campeonas de la disciplina. En cuanto a la regularidad y el dominio, Graf posee el récord absoluto de permanencia como número uno del ranking mundial femenino, acumulando 377 semanas en esa posición. De ese total, 186 semanas fueron consecutivas, una marca que comparte únicamente con la estadounidense Serena Williams. Además, concluyó ocho temporadas como número uno del mundo, en 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995 y 1996.

La distribución de sus títulos de Grand Slam refleja su adaptación a todas las superficies y condiciones: ganó el Abierto de Australia en cuatro ocasiones, Roland Garros seis veces, Wimbledon siete veces y el Abierto de Estados Unidos en cinco oportunidades. Este desempeño la convierte en la única tenista, tanto entre mujeres como entre hombres, que ha conquistado al menos cuatro veces cada uno de los grandes torneos, logrando títulos en superficies de césped, polvo de ladrillo y dura.

El tenista español Carlos Alcaraz con el trofeo del Open de Australia (REUTERS/Edgar Su)

El palmarés de Steffi Graf incluye, además de los Grand Slam, 107 títulos de torneos de la WTA, entre los que se encuentran 18 certámenes de categoría Tier I y cinco WTA Tour Championships, también conocidos como el exmasters femenino. En la modalidad de dobles, sumó 11 títulos adicionales, consolidando una carrera marcada por la versatilidad y la vigencia.

El año 1988 fue particularmente destacado en la carrera de la alemana. Con apenas 19 años, Graf consiguió ganar los cuatro torneos de Grand Slam en la misma temporada: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Gracias a esa conquista, se convirtió en la jugadora más joven en completar los cuatro grandes en un mismo año. Pero la temporada no terminó allí para Graf: también obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl, logrando así el denominado Golden Slam. Hasta el presente, un total de 18 jugadores han sumado en su carrera los cinco títulos -los cuatro Grand Slam y el oro olímpico-, pero la alemana permanece como la única persona en la historia del tenis, tanto femenino como masculino, que los conquistó todos en una sola temporada.

El gesto de Djokovic durante su partido en el Australian Open

Los tenistas que ostentan el ‘Golden Slam’

Dentro del reducido grupo de tenistas que han obtenido el Golden Slam en la modalidad individual figuran, además de Graf, Andre Agassi, Serena Williams, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Este último logró completar la hazaña tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El legado de Steffi Graf, entonces, no solo se observa en sus títulos, sino también en la profundidad y singularidad de sus récords, que siguen siendo referencia para las nuevas generaciones y para quienes analizan el impacto de los grandes campeones del tenis. La comparación de los logros de Alcaraz con los de Graf permite dimensionar la historia y los desafíos que implica alcanzar la cima en este deporte.