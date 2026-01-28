Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 concluye con la octava jornada, en la que todos los partidos se disputan en horario unificado. El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa , llega tercero con 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas. El equipo depende de sí mismo para clasificar entre los ocho primeros: un empate o una victoria ante el Benfica en el estadio Da Luz le asegura el pase a la siguiente fase. El conjunto blanco buscará cerrar la liguilla con un resultado positivo en Portugal y confirmar su avance en el torneo.

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao afrontan la última jornada de la fase liga de la Champions League pendientes de su futuro en la competición, mientras que el Villarreal se despide sin nada en juego tras quedarse sin opciones matemáticas.

5’ Schjelderup trata de disparar contra la portería del Real Madrid, pero da en un defensa y se marcha fuera

6′ Madre mía la que ha tenido el Benfica. Sacaron desde el córner, el balón quedó muerte y entre rebotes cerca estuvo de entrar en la portería

