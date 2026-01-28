Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 concluye con la octava jornada, en la que todos los partidos se disputan en horario unificado. El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega tercero con 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas. El equipo depende de sí mismo para clasificar entre los ocho primeros: un empate o una victoria ante el Benfica en el estadio Da Luz le asegura el pase a la siguiente fase. El conjunto blanco buscará cerrar la liguilla con un resultado positivo en Portugal y confirmar su avance en el torneo.
7’ Dedic golpe a Vinicius con el brazo y señala falta para los blancos
6′ Madre mía la que ha tenido el Benfica. Sacaron desde el córner, el balón quedó muerte y entre rebotes cerca estuvo de entrar en la portería
5’ Schjelderup trata de disparar contra la portería del Real Madrid, pero da en un defensa y se marcha fuera
2′ Primera falta del partido y primera tarjeta amarilla para Tchouaméni tras una entrada sobre Prestianni
Ya rueda el balón sobre el terreno de juego
Suena el himno de la Champions
Ya salen los jugadores al terreno de juego
El partido está a punto de empezar
Los jugadores ya están calentando sobre el césped del estadio Da Luz
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao afrontan la última jornada de la fase liga de la Champions League pendientes de su futuro en la competición, mientras que el Villarreal se despide sin nada en juego tras quedarse sin opciones matemáticas.