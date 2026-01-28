España Deportes

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo portugués y el club blanco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (Europa Press)

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 concluye con la octava jornada, en la que todos los partidos se disputan en horario unificado. El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega tercero con 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas. El equipo depende de sí mismo para clasificar entre los ocho primeros: un empate o una victoria ante el Benfica en el estadio Da Luz le asegura el pase a la siguiente fase. El conjunto blanco buscará cerrar la liguilla con un resultado positivo en Portugal y confirmar su avance en el torneo.

20:08 hsHoy

7’ Dedic golpe a Vinicius con el brazo y señala falta para los blancos

20:07 hsHoy

6′ Madre mía la que ha tenido el Benfica. Sacaron desde el córner, el balón quedó muerte y entre rebotes cerca estuvo de entrar en la portería

20:06 hsHoy

5’ Schjelderup trata de disparar contra la portería del Real Madrid, pero da en un defensa y se marcha fuera

20:03 hsHoy

Tarjeta amarilla

2′ Primera falta del partido y primera tarjeta amarilla para Tchouaméni tras una entrada sobre Prestianni

19:59 hsHoy

Ya rueda el balón sobre el terreno de juego

19:57 hsHoy

Suena el himno de la Champions

19:55 hsHoy

Ya salen los jugadores al terreno de juego

19:54 hsHoy

El partido está a punto de empezar

19:28 hsHoy

Los jugadores ya están calentando sobre el césped del estadio Da Luz

19:19 hsHoy

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Solo el Real Madrid tiene casi asegurada su clasificación; Barcelona y Atlético dependen de los resultados y la diferencia de goles, al igual que el Athletic para buscar los dieciseisavos, mientras que el Villarreal está fuera

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Mónaco (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao afrontan la última jornada de la fase liga de la Champions League pendientes de su futuro en la competición, mientras que el Villarreal se despide sin nada en juego tras quedarse sin opciones matemáticas.

Leer la nota completa

