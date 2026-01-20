El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol en el partido ante el Mónaco de Champions (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Real Madrid voló cómodo sobre el césped del Bernabéu para convertir los pitidos iniciales en aplausos. Se reencontró con una afición molesta en un partido sin peros para los blancos, donde dominó desde los primeros minutos de partido y no dejó de avasallar al Mónaco en 90 minutos. Mbappé abrió la lata y fue el encargado de hacer el segundo para dejar el partido encaminado antes del descanso. Mastantuono se sumó a la fiesta y fue un gol en propia de Kehrer el que sentenció el encuentro. Todavía quedaba tiempo para más y Vinicius y Bellingham se sumaron a la fiesta blanca en el Bernabéu.

El club blanco acudía a la cita de Champions con necesidad de hacer las paces con un Santiago Bernabéu enfadado por la actitud de sus jugadores, poniendo el foco especialmente en Vinicius. La pitada durante el duelo liguero fue atronadora. El partido de Champions ante el Mónaco anticipó el reencuentro en Chamartín entre grada y los futbolistas. Arbeloa se estrenaba en Champions y quería hacerlo por todo lo alto. Salió con el equipo de gala, liderado por un Mbappé recuperado y Mastantuono de vuelta al once inicial.

No necesitaron mucho para adelantarse en el marcador. Con el pitido inicial todavía resonando por los cuatro costados del Bernabéu, el delantero francés hizo el primero a pase de Valverde. El Real Madrid salió a mostrar su mejor versión de la nueva era Arbeloa. Tan solo unos minutos después, Vinicius tuvo el segundo en sus botas, pero el balón se marchó fuera. Los blancos protagonizaron grandes embestidas en ataque y el gol no tardó en volver a aparecer. Fue de nuevo el francés quien hizo el segundo para ampliar la ventaja de los blancos, esta vez gracias a un impecable pase del brasileño.

Mbappé celebrando un gol del Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Mastantuono por la banda derecha lo intentó una y otra vez, para desesperación de la defensa monegasca, que no sabía cómo pararlo. Fue él quien protagonizó gran parte de los ataques blancos, llevando a cabo una magistral primera mitad. Balogun también tuvo varias oportunidades para adelantar al Mónaco, pero un atento Courtois lo impidió. El colegiado señaló el final de la primera mitad con una ventaja blanca en el marcador, dejando el partido encaminado, que no sentenciado. De eso se encargarían en la segunda mitad.

La fiesta blanca en el Bernabéu

La segunda parte siguió la misma dinámica que la primera o mejor. En el minuto 50 de partido, Mastantuono hizo el tercero para los blancos, de nuevo tras un impecable pase de un generoso Vinicius. Cuatro minutos más tarde, fue un gol en propia puerta de Kehrer el que amplió aún más la ventaja, dejando el partido visto para sentencia. Sin embargo, todavía quedaba noche blanca por delante y los jugadores de Arbeloa tenían sed de goles. Vinicius fue el siguiente en sumarse a la fiesta. Tras dos asistencias, el brasileño quería ver portería y lo hizo. Cogió el balón un poco escorado hacia la banda izquierda, pero con una rápida conducción se plantó en el centro del área y mandó el balón al fondo de la red pasando por la escuadra.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

Teze recortó distancias en el marcador con un gol para el club monegasco. Pero sirvió de poco, porque Bellingham puso la guinda a la noche madridista con un sexto tanto. El Bernabéu vivió todo un festival de goles como hacía noches que no veía. Volvió a ver al Real Madrid mostrar su mejor versión. Presión de todo el equipo, movimiento rápido de balón y muchos goles. No le podían pedir más a la velada. Con el pitido final, el club blanco certificó la victoria por goleada en Champions y se reencontró con la grada madridista.