Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Ralf Schumacher ha encendido las alarmas sobre el futuro inmediato de Ferrari en la Fórmula 1, anticipando la posibilidad de un nuevo episodio difícil para la escudería italiana en 2026. El expiloto alemán, que sigue de cerca la actualidad del campeonato, asegura que la información que maneja apunta a una situación poco habitual: Ferrari estaría desarrollando dos monoplazas distintos para la próxima temporada. Este hecho, según Schumacher, podría estar motivado por las diferentes orientaciones que proponen Lewis Hamilton y Charles Leclerc sobre el diseño y la evolución del coche.

Aunque todavía falta tiempo para que la temporada comience —la primera carrera está prevista para el 8 de marzo en Australia—, el clima de inquietud se ha instalado entre quienes siguen el día a día del equipo de Maranello. Los últimos movimientos de la Scuderia han sido objeto de análisis en la prensa italiana, que ha publicado informaciones dispares. Por un lado, algunos medios hablan de retrasos en el desarrollo del SF-26, el vehículo con el que Ferrari afrontará la nueva era de la competición. Por otro, existen versiones que indican que el equipo está explorando rutas técnicas diferentes a las de sus adversarios y que todo transcurre según lo previsto.

Lo que sí se ha confirmado es que Ferrari encendió por primera vez el motor del SF-26 este viernes, una semana antes de la presentación oficial del monoplaza. Para las primeras pruebas en Barcelona, la escudería tiene previsto llevar una configuración básica del coche, centrando sus esfuerzos en validar la fiabilidad. Posteriormente, en los test de Baréin, el equipo estrenará una versión más avanzada, afinando detalles antes del estreno en Australia.

Las expectativas para el inicio de la temporada no sitúan a Ferrari entre los favoritos para la victoria. El propio director del equipo, Frédéric Vasseur, ha rebajado la presión sobre el primer Gran Premio, asegurando que no van a ganar ni a perder el Mundial en Australia, sino que será una carrera de fondo, en la que lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba.

Por su parte, Ralf Schumacher, en una entrevista en el pódcast Backstage Boxengasse, ha sido tajante sobre la situación de Ferrari. “El desastre, como ya estamos viendo entre los números, parece ser de nuevo Ferrari. Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué, porque Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes. Si es el caso, entonces es un desastre desde el principio. No se pueden desarrollar dos coches. Vasseur también ha dicho que parece ser todo menos bueno”, ha señalado el alemán. La coexistencia de dos proyectos técnicos paralelos dentro del mismo equipo es una rareza en la Fórmula 1 y, según Schumacher, difícilmente puede traer buenos resultados.

En contraste con la situación de la escudería italiana, Schumacher ha valorado el contexto de otros equipos punteros como McLaren y Mercedes. Destaca que ambas estructuras cuentan con dos pilotos que ofrecen garantías, tanto en rendimiento como en capacidad para trabajar en una misma dirección técnica. “Son equipos que, como mínimo, saben que tienen a dos pilotos con los que pueden trabajar, que pueden desarrollar el coche en una misma dirección y ése será su punto fuerte”, ha afirmado. Además, subraya la fama de fiabilidad y potencia de la unidad de motor alemana, un aspecto que refuerza el optimismo en torno a Mercedes.

Sobre Red Bull, Schumacher ha mostrado confianza en la adaptación de Isack Hadjar junto a Max Verstappen. “Creo que Hadjar puede y se adaptará a la situación rápidamente. Tiene una gran ventaja de empezar con un coche nuevo al lado de Max. Desde ese punto de vista, va a ser un año muy emocionante para Red Bull y también para Mercedes, donde se ha visto que su dupla de pilotos es muy estable. Lo mismo podemos decir de McLaren”, ha comentado.

En su análisis, Schumacher concluye que la fortaleza de equipos como Mercedes, McLaren y Red Bull radica en la estabilidad de sus alineaciones y la capacidad para enfocar el desarrollo en una sola dirección, un aspecto que, según él, podría marcar la diferencia frente a las dudas que genera la estrategia actual de Ferrari.