España Deportes

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

El expiloto alemán ha hablado sobre las diferencias de opinión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Guardar
El expiloto Ralf Schumacher
El expiloto Ralf Schumacher

Ralf Schumacher ha encendido las alarmas sobre el futuro inmediato de Ferrari en la Fórmula 1, anticipando la posibilidad de un nuevo episodio difícil para la escudería italiana en 2026. El expiloto alemán, que sigue de cerca la actualidad del campeonato, asegura que la información que maneja apunta a una situación poco habitual: Ferrari estaría desarrollando dos monoplazas distintos para la próxima temporada. Este hecho, según Schumacher, podría estar motivado por las diferentes orientaciones que proponen Lewis Hamilton y Charles Leclerc sobre el diseño y la evolución del coche.

Aunque todavía falta tiempo para que la temporada comience —la primera carrera está prevista para el 8 de marzo en Australia—, el clima de inquietud se ha instalado entre quienes siguen el día a día del equipo de Maranello. Los últimos movimientos de la Scuderia han sido objeto de análisis en la prensa italiana, que ha publicado informaciones dispares. Por un lado, algunos medios hablan de retrasos en el desarrollo del SF-26, el vehículo con el que Ferrari afrontará la nueva era de la competición. Por otro, existen versiones que indican que el equipo está explorando rutas técnicas diferentes a las de sus adversarios y que todo transcurre según lo previsto.

Lo que sí se ha confirmado es que Ferrari encendió por primera vez el motor del SF-26 este viernes, una semana antes de la presentación oficial del monoplaza. Para las primeras pruebas en Barcelona, la escudería tiene previsto llevar una configuración básica del coche, centrando sus esfuerzos en validar la fiabilidad. Posteriormente, en los test de Baréin, el equipo estrenará una versión más avanzada, afinando detalles antes del estreno en Australia.

Los pilotos de Ferrari Lewis
Los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

Las expectativas para el inicio de la temporada no sitúan a Ferrari entre los favoritos para la victoria. El propio director del equipo, Frédéric Vasseur, ha rebajado la presión sobre el primer Gran Premio, asegurando que no van a ganar ni a perder el Mundial en Australia, sino que será una carrera de fondo, en la que lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba.

Los dos coches de Ferrari

Por su parte, Ralf Schumacher, en una entrevista en el pódcast Backstage Boxengasse, ha sido tajante sobre la situación de Ferrari. “El desastre, como ya estamos viendo entre los números, parece ser de nuevo Ferrari. Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué, porque Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes. Si es el caso, entonces es un desastre desde el principio. No se pueden desarrollar dos coches. Vasseur también ha dicho que parece ser todo menos bueno”, ha señalado el alemán. La coexistencia de dos proyectos técnicos paralelos dentro del mismo equipo es una rareza en la Fórmula 1 y, según Schumacher, difícilmente puede traer buenos resultados.

En contraste con la situación de la escudería italiana, Schumacher ha valorado el contexto de otros equipos punteros como McLaren y Mercedes. Destaca que ambas estructuras cuentan con dos pilotos que ofrecen garantías, tanto en rendimiento como en capacidad para trabajar en una misma dirección técnica. “Son equipos que, como mínimo, saben que tienen a dos pilotos con los que pueden trabajar, que pueden desarrollar el coche en una misma dirección y ése será su punto fuerte”, ha afirmado. Además, subraya la fama de fiabilidad y potencia de la unidad de motor alemana, un aspecto que refuerza el optimismo en torno a Mercedes.

Ferrari avanza su primer coche totalmente eléctrico y con más de 1.000 caballos.

Sobre Red Bull, Schumacher ha mostrado confianza en la adaptación de Isack Hadjar junto a Max Verstappen. “Creo que Hadjar puede y se adaptará a la situación rápidamente. Tiene una gran ventaja de empezar con un coche nuevo al lado de Max. Desde ese punto de vista, va a ser un año muy emocionante para Red Bull y también para Mercedes, donde se ha visto que su dupla de pilotos es muy estable. Lo mismo podemos decir de McLaren”, ha comentado.

En su análisis, Schumacher concluye que la fortaleza de equipos como Mercedes, McLaren y Red Bull radica en la estabilidad de sus alineaciones y la capacidad para enfocar el desarrollo en una sola dirección, un aspecto que, según él, podría marcar la diferencia frente a las dudas que genera la estrategia actual de Ferrari.

Temas Relacionados

Ralf SchumacherCharles LeclercLewis HamiltonFerrariFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

Su trabajo al frente del Werder Bremen fue especialmente relevante, ya que el equipo encadenó una racha de once partidos sin conocer la derrota

De entrenar a un equipo

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

La final de la Copa África se convirtió en una velada cargada de controversias que dejó a Marruecos sin el trofeo y a Senegal como campeón

El juego sucio que utilizó

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

La reacción del público se centró especialmente en Vinicius, quien fue objeto de abucheos cada vez que intervino en el juego

Mbappé sobre la situación en

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

David Cordón regresaba a su casa después de ver el partido entre el Getafe y el Valencia, celebrado en el estadio Coliseum

El padre de Davinchi, jugador

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

El exasesor de Red Bull ha explicado cómo afectarán los cambios en el reglamento que trae este año 2026

Helmut Marko habla sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente pone fecha provisional

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: conoce

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

De entrenar a un equipo

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”