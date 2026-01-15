“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete (Composición Infobae)

El Real Madrid ha quedado eliminado de la Copa del Rey tras perder ante el Albacete en el estadio Carlos Belmonte, un resultado que representa un duro golpe para la plantilla y el cuerpo técnico. A este revés se suma el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador, lo que aumenta la relevancia del resultado y sitúa al equipo en una situación delicada marcada por la exigencia y la autocrítica.

Tras el partido, Dani Carvajal asumió la responsabilidad de la plantilla y transmitió un mensaje de autocrítica. El capitán reconoció el mal momento deportivo del equipo y no buscó excusas ante lo que calificó como uno de los peores resultados de la temporada.

“Hemos tocado fondo estrepitosamente. Hay que dar la cara también cuando se pierde y eso es lo que toca ahora. Los máximos responsables somos nosotros, los jugadores. Poco más puedo decir”, manifestó Carvajal.

Autocrítica y disculpas

Al analizar la situación, Carvajal insistió en la autocrítica como punto de partida para el futuro inmediato. “Si lo supiese no hubiéramos perdido. Hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de Segunda. Enhorabuena. A partir de mañana, toca autocrítica”, declaró el capitán.

Añadió que el compromiso del equipo es revertir la situación: “Tenemos dos competiciones fantásticas y vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro y dar mucho más. Es una realidad. Ir a por todas”. Carvajal también envió un mensaje a la afición: “Pedimos perdón. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club y nos dejaremos la vida en los próximos meses para que la situación se revierta”.

Por su parte, Álvaro Arbeloa asumió la máxima responsabilidad de la derrota y centró su discurso en mirar hacia adelante. “Somos un club ganador y también hemos vivido derrotas dolorosas. Ahora solo miramos hacia adelante”, expuso el técnico al término del encuentro. Arbeloa remarcó que el Real Madrid afronta ahora la Liga y la Champions como los grandes retos restantes, y que el club no se puede permitir caer en la autocomplacencia tras la eliminación.

En rueda de prensa, Arbeloa profundizó en su análisis y defendió un enfoque constructivo ante el fracaso. “No tengo miedo al fracaso. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mí y a todos. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que esta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar con mis jugadores”, declaró el técnico. También reiteró su compromiso con la reconstrucción del vestuario: “Ahora lo importante es empezar a trabajar, levantarles anímicamente y también físicamente”.

Nada que reprochar a los jugadores

Arbeloa defendió sus decisiones en el estreno y respaldó tanto la convocatoria como a sus futbolistas: “La convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas de mucho talento y diferenciales. Para ellos no es fácil, con solo un día con nuevo entrenador, hacer todo lo que les he pedido”.

Insistió en la autoexigencia: “Cualquier jugador del Real Madrid es muy autoexigente. En el vestuario no había nadie contento. Mañana estaremos en Valdebebas dispuestos a mejorar y trabajar. Los grandes equipos se demuestran en estos momentos”.

El entrenador destacó la actitud de los jugadores y descartó falta de compromiso. “He visto jugadores que han querido ganar, que se han esforzado y han intentado hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar nada en cuanto a actitud. Entiendo al aficionado por la exigencia que nos pone, por nuestra historia”. Arbeloa mencionó el trabajo físico como aspecto a mejorar: “En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente”.

Finalmente, Arbeloa valoró el esfuerzo individual de Vinícius Junior: “Ha sido positivo que, viniendo de donde venía él, con grandes esfuerzos el domingo y un viaje largo, haya querido estar aquí y jugar todos los minutos. Ha mostrado una gran predisposición y compromiso”.

La autocrítica y la responsabilidad colectiva marcan la hoja de ruta del vestuario y el cuerpo técnico del Real Madrid para afrontar el tramo decisivo de la Liga y la Champions, mientras el equipo busca reconstruir su fortaleza tras una de las derrotas más dolorosas de la temporada.